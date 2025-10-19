SelfyConto: Scopri il Tasso di Interesse del 3% per i Tuoi Risparmi!

Il conto SelfyConto di Banca Mediolanum si propone come una soluzione per incrementare i risparmi.

Con un tasso annuo lordo del 3% sui vincoli a 6 mesi, questo prodotto si distingue in un mercato dove i rendimenti sono spesso inferiori all’1%.

Funzionamento di SelfyConto

L’apertura del conto SelfyConto è un processo rapido e semplice. È necessario registrarsi sul sito ufficiale di Banca Mediolanum, fornendo informazioni basilari come il numero di documento d’identità, numero di telefono e un indirizzo email valido. La registrazione può essere completata in pochi minuti, consentendo di accedere immediatamente ai vantaggi del conto.

Requisiti per ottenere il 3%

Per usufruire del tasso d’interesse del 3%, è necessario seguire alcune indicazioni. Innanzitutto, occorre aprire il conto entro il 30 novembre e effettuare un deposito vincolato di almeno 100€, fino a un massimo di 500.000€. Inoltre, è fondamentale accreditare il proprio stipendio entro 7 giorni dalla scadenza del deposito. Questo passaggio consente non solo di guadagnare interessi, ma anche di azzerare il canone mensile del conto.

Vantaggi aggiuntivi del conto SelfyConto

Oltre al tasso d’interesse competitivo, SelfyConto offre ulteriori benefici. Accreditando il proprio stipendio, il canone mensile viene annullato, rendendo il conto ancora più vantaggioso. In alternativa, è possibile azzerare il canone spendendo almeno 500€ al mese utilizzando la carta di debito associata al conto.

Gestione flessibile dei risparmi

Una delle caratteristiche più apprezzate di SelfyConto è la flessibilità nella gestione dei fondi. Non ci sono vincoli rigidi sull’utilizzo del denaro, consentendo di accedere ai propri risparmi quando necessario, pur mantenendo gli interessi maturati sul deposito. Questa libertà rende SelfyConto un’opzione interessante per chi desidera un rendimento elevato senza rinunciare alla disponibilità del capitale.