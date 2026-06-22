Servizi fiscali per criptovalute: regolarizzazione e consulenza specialistica

Studio Giorgio D'Amico offre un servizio fiscale dedicato al mondo delle criptovalute, che va dalla regolarizzazione di posizioni non dichiarate alla gestione ordinaria degli adempimenti per investitori, trader e miners

Nel panorama fiscale italiano chi investe, scambia o mina criptovalute si trova davanti a obblighi specifici che spesso richiedono competenze tecniche e contabili. Lo Studio Giorgio D’Amico propone un pacchetto di servizi per assistere sia chi deve mettere in ordine operazioni passate sia chi cerca un supporto continuativo nella gestione fiscale delle attività in criptovalute.

Le necessità ricorrenti includono la corretta compilazione dei quadri della dichiarazione dei redditi, la regolarizzazione delle posizioni pregresse e la consulenza strategica per chi opera come investitoretrader o miner. L’approccio integrato dello studio combina competenze fiscali e contabili per ridurre rischi di sanzioni e ottimizzare la conformità normativa.

Regolarizzazione delle operazioni non dichiarate: il ravvedimento operoso

Se in passato sono state effettuate compravendite di criptovalute senza dichiararle al fisco, lo strumento principale per sanare la posizione è il ravvedimento operoso. Questo istituto consente di correggere omissioni pagando sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie, a condizione che l’irregolarità venga sanata spontaneamente. Lo studio assiste i contribuenti nel calcolo degli importi dovuti, nella predisposizione della modulistica e nelle comunicazioni con l’Amministrazione finanziaria, garantendo che la regolarizzazione segua i criteri previsti dalla normativa vigente.

Come si struttura l’intervento

L’intervento tipico comprende l’analisi storica delle transazioni, l’identificazione delle operazioni che hanno generato obblighi dichiarativi e la determinazione delle sanzioni applicabili. Viene quindi predisposta la documentazione necessaria per il ravvedimento e assistito il cliente nella presentazione delle dichiarazioni integrative. L’obiettivo è ridurre al minimo l’esposizione fiscale e procedurale, utilizzando strumenti ammessi dalla legge per ottenere riduzioni delle sanzioni.

Adempimenti ordinari: compilazione dei quadri RW, RT, RM e RL

La corretta rendicontazione delle attività in criptovalute si traduce nella compilazione dei quadri della dichiarazione dei redditi che interessano i contribuenti coinvolti. Lo studio fornisce supporto per la compilazione del quadro RW destinato al monitoraggio fiscale delle attività finanziarie detenute all’estero o non tracciabili, nonché dei quadri RTRM e RL quando rilevanti per redditi e plusvalenze derivanti da scambi o cessioni di criptovalute.

La procedura include la classificazione delle operazioni (ad esempio scambi tra valute virtuali, conversioni in valuta fiat, trasferimenti tra wallet), la quantificazione delle eventuali plusvalenze e la verifica delle eventuali esenzioni o soglie di imposta. L’assistenza si estende alla predisposizione dei prospetti necessari per documentare l’origine dei fondi e la tracciabilità delle transazioni, elementi importanti in caso di controlli.

Supporto per profili specifici: investitori, trader e miners

Le esigenze fiscali variano in base al ruolo economico svolto. Un investitore che detiene criptovalute a lungo termine avrà un profilo diverso rispetto a un trader che effettua operazioni frequenti o a un miner che genera reddito attraverso l’attività di estrazione. Lo studio valuta la natura dell’attività, la frequenza delle operazioni e la documentazione contabile disponibile per suggerire il trattamento fiscale più adeguato e per strutturare la corretta tenuta dei registri.

Consulenza specialistica continuativa e impostazione dell’attività

Per chi sta avviando un’attività che coinvolge criptovalute è fondamentale fin dall’inizio impostare correttamente gli aspetti contabili e fiscali. Lo studio offre consulenza per la definizione delle procedure amministrative, la scelta delle soluzioni di contabilizzazione e la predisposizione di modelli di documentazione interna. Questo approccio preventivo aiuta a evitare errori costosi e semplifica la compliance nel medio-lungo periodo.

La consulenza può includere l’analisi dei flussi operativi, la selezione di software per la gestione dei wallet e delle transazioni, nonché la definizione di criteri per la valutazione delle criptovalute ai fini fiscali. Inoltre, si affianca il cliente nella definizione di strategie fiscali che tengano conto della normativa e della giurisprudenza applicabile, con l’obiettivo di conciliare efficienza gestionale e conformità fiscale.