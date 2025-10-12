Settembre segna un calo dell’indice del clima imprenditoriale IFO in Germania

Il recente indice del clima imprenditoriale IFO ha evidenziato un cambiamento significativo nel mese di settembre, scendendo a 87,7 rispetto ai 88,9 di agosto.

Questo calo di 1,2 punti mese su mese segna la fine di un periodo di otto mesi di crescita continua, iniziato con un indice di 84,8 a. I settori dei servizi sono stati particolarmente colpiti da questa flessione, mentre l’industria ha mantenuto una situazione più stabile e favorevole rispetto alla fine del 2024.

Un’analisi dell’andamento dei settori

Il declino dell’indice IFO è attribuibile principalmente ai servizi, in particolare ai settori del trasporto e della logistica. Questo andamento si contrappone ai risultati del PMI, che ha mostrato un miglioramento generale nel mese di settembre, con un indice composito salito a 52,4 da 50,5 ad agosto. Qui, il miglioramento nei servizi ha superato un certo deterioramento nell’industria.

Il settore industriale e le prospettive

Dall’inizio del 2025, sondaggi e indagini di opinione hanno messo in evidenza un recupero nel settore manifatturiero, suggerendo un incremento nell’utilizzo della capacità produttiva. Anche il commercio all’ingrosso ha mostrato segni di miglioramento, anche se il settore delle costruzioni ha avuto un impatto meno rilevante. All’interno dell’industria, i settori che hanno registrato maggiori progressi includono quelli dell’elettronica, della farmaceutica, del tessile e delle attrezzature di trasporto, escludendo il settore automobilistico.

Tendenze e previsioni economiche

Nonostante il calo nell’indice IFO, l’analisi rivela che otto sotto-settori industriali su ventuno sono attualmente in una fase considerata favorevole, con sei di essi in ripresa e due in espansione. Questo è un notevole miglioramento rispetto ai tre settori favorevoli riscontrati alla fine del 2024. Tuttavia, è importante notare che la ripresa resta limitata nella sua portata.

Impatto delle misure di investimento

Le previsioni per la crescita tedesca nel terzo trimestre rimangono moderate, con una stima di crescita dello 0,1% rispetto al trimestre precedente. Le recenti misure di supporto agli investimenti approvate dal Bundestag a settembre dovrebbero iniziare a produrre effetti principalmente nel quarto trimestre, con una previsione di crescita del 0,3% rispetto al trimestre precedente. Un impatto più significativo è atteso nel 2026, con una crescita media stimata del 1,4% per l’intero anno.

L’analisi del clima imprenditoriale in Germania rivela dinamiche complesse, con un contrasto tra il calo nell’indice IFO e i segnali positivi provenienti dal PMI. Mentre il settore dei servizi mostra difficoltà, il settore industriale continua a manifestare una certa resilienza e opportunità di crescita. È fondamentale monitorare queste tendenze nei prossimi mesi per comprendere appieno l’evoluzione dell’economia tedesca.