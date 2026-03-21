Settimana educativa della Guardia di Finanza a Torino sul falso Made in Italy

La Guardia di Finanza promuove a Torino, dal venerdì 10 aprile 2026 al giovedì 16 aprile 2026, una serie di iniziative dedicate alla conoscenza e alla prevenzione della contraffazione.

L’evento, pensato come un percorso formativo e informativo, coinvolge soprattutto gli studenti delle scuole secondarie e l’imprenditoria locale, con un duplice obiettivo: spiegare il ruolo delle forze dell’ordine nella tutela del mercato e sottolineare l’importanza della proprietà industriale per la competitività del territorio. Presso Corso IV Novembre, 40 (CAP 10136) sarà allestito uno spazio espositivo con merce sequestrata e materiali divulgativi, in cui il pubblico potrà approfondire pratiche e rischi legati ai prodotti falsificati.

Questa iniziativa rientra nelle iniziative di comunicazione della Guardia di Finanza e mira a costruire un dialogo diretto con i giovani e gli operatori economici del Piemonte. L’approccio scelto unisce momenti teorici e dimostrativi: lezioni in aula, laboratori interattivi e un punto informativo aperto al pubblico. L’intento è far comprendere che la contraffazione non è solo un illecito legato al commercio, ma un fenomeno che impatta su sicurezza, salute, occupazione e reputazione del Made in Italy. Gli incontri sono pensati per essere accessibili e concreti, con esempi pratici e materiali esposti per rendere tangibile il problema.

Incontri con le scuole: educare alla tutela del mercato

Le attività rivolte alle scuole prevedono moduli di formazione su come riconoscere i segnali della contraffazione e su quali sono le conseguenze legali ed economiche per chi acquista o commercia prodotti falsi. Gli operatori della Guardia di Finanza illustreranno il loro lavoro quotidiano attraverso casi reali e strumenti investigativi, spiegando in modo semplice cosa si intende per proprietà industriale e perché è fondamentale difenderla. L’approccio educativo vuole stimolare senso critico e responsabilità nei giovani consumatori, incoraggiando scelte informate e il rispetto delle regole del mercato.

Obiettivi formativi

Tra gli obiettivi principali c’è la diffusione di conoscenze pratiche: come riconoscere un prodotto contraffatto, quali sono i principali indicatori di rischio e come comportarsi in caso di dubbio. La Guardia di Finanza utilizzerà supporti multimediali e materiali sequestrati per rendere immediato l’insegnamento e per mostrare l’impatto economico e sociale della contraffazione. In questo modo gli studenti potranno comprendere che tutelare la proprietà industriale significa proteggere l’innovazione e i posti di lavoro locali, trasformando la conoscenza in una forma di prevenzione collettiva.

Spazio informativo e contrasto al falso Made in Italy

Lo spazio espositivo in Corso IV Novembre fungerà da punto di riferimento dove il pubblico potrà ricevere informazioni sulle attività di contrasto al falso Made in Italy. Saranno esposte merci sequestrate per illustrare le tecniche di contraffazione più comuni e i rischi per i consumatori. Il personale illustrerà procedure operative e campagne di controllo, offrendo anche consigli pratici per riconoscere le falsificazioni e per segnalare irregolarità. L’area informativa è pensata per favorire l’incontro tra istituzioni, cittadini e imprese, creando una rete di attenzione che rende più difficile la diffusione di prodotti non conformi.

Presentazione dei sistemi di allerta

Nel corso dell’appuntamento verranno presentati il Sistema Informativo Anticontraffazione e il meccanismo di allerta rapida Safety Gate. Il primo è uno strumento dedicato alla raccolta e alla condivisione di informazioni operative per il contrasto ai fenomeni illeciti, mentre il secondo è un sistema di notifica rapido che permette di segnalare rischi per la sicurezza dei prodotti sul mercato. Verranno spiegate le funzionalità principali e come le imprese possono interagire con questi strumenti per proteggere il proprio marchio e tutelare i consumatori, facendo leva su collaborazione e tempestività.

Confronto con l’imprenditoria locale e conclusione

Durante la settimana è previsto un momento di confronto diretto con le imprese del territorio, in cui verranno illustrati strumenti pratici per la prevenzione e la segnalazione delle frodi. L’incontro offrirà uno spazio per discutere criticità e buone pratiche, presentando modalità operative attraverso cui le attività economiche possono ridurre l’esposizione al rischio di contraffazione. La partecipazione mira a rafforzare la cooperazione tra istituzioni e mondo produttivo, promuovendo strategie condivise e una maggiore consapevolezza circa il valore della proprietà industriale per lo sviluppo sostenibile del territorio.

Per informazioni sull’evento e sulle modalità di partecipazione è possibile rivolgersi direttamente alla sede organizzatrice o consultare i canali ufficiali della Guardia di Finanza. L’iniziativa, ospitata a Torino (Provincia di Torino, Regione Piemonte), rappresenta un’occasione concreta per imparare, confrontarsi e contribuire attivamente alla tutela del mercato e della reputazione del Made in Italy.