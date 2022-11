SHIBA INU: cos’è e concorrenti diretti

in

Shiba INU è un token basato su Ethereum. è stato creato come un killer di Dogecoin. Shiba INU è una risorsa puramente digitale, creata nel 2020 da un gruppo segreto chiamato Ryoshi. Lo Shiba Inu ha una fornitura di 1 quardillion (1.000 trilioni) di gettoni.

SHIBA INU non ha la sua blockchain, è costruita sulla blockchain di Ethereum.

Nel giugno 2021, Shiba Inu ha lanciato il proprio scambio decentralizzato (DEX) chiamato ShibaSwap. È stato utilizzato per scambiare varie criptovalute con il token Shib. I token Shiba sono token ERC-20, quindi sono scambiabili. Ogni token ha un valore corrispondente in modo che possano essere ripetuti.

Casi d’uso di Shiba Inu

La valuta Shiba Inu può essere utilizzata come mezzo di scambio e di scambio.

Shiba Inu è un ecosistema diviso in più token.

Shib: È la valuta più redditizia e basilare di Shiba Inu che viene utilizzata per il commercio e come mezzo di scambio.

Bone: È il token di governance dell’ecosistema Shiba Inu e verrà utilizzato per votare le proposte nel prossimo Doggy DAO. I possessori di token ossei possono proporre e votare per le modifiche a Shibaswap. I titolari possono guadagnare di più puntando questo token

Guinzaglio : Lo scopo di questo token è incentivare i fornitori di liquidità (LP) e persino offrire premi speciali.

ShibaSwap: – È una piattaforma DEX, che fornisce un modo sicuro per scambiare e scambiare criptovalute.

Shiboshi: – Gli Shiboshi sono token non fungibili (NFT). 10.000 NFT sono generati su Shiba Inu e scritti sulla blockchain di Ethereum. Hanno tutti qualità diverse che li rendono unici.

Casi d’uso attuali

FLEXA, una start-up di elaborazione dei pagamenti crittografici, ha annunciato a dicembre 2021 di aver aggiunto SHIB. Gli utenti possono utilizzare questo token per acquistare una varietà di prodotti in oltre 40.000 negozi negli Stati Uniti.

Il punto vendita di NowPayments, un protocollo di pagamento crittografico basato sul web, accetta ora SHIBA INU come pagamento.

All’attuale tasso di cambio crittografico, questo protocollo converte la somma dell’ordine in crittografia.

Con una commissione di transazione dello 0,5%, questo protocollo consente pagamenti istantanei.

In che modo Shiba Inu è diverso dagli altri?

Shiba INU è costruito sulla blockchain di Ethereum che elabora le transazioni più velocemente rispetto agli altri concorrenti.

Shiba Inu ha una delle comunità più forti tra tutte le criptovalute.

L’approccio aggressivo allo sviluppo dello Shiba Inu lo distingue dalle altre posture. È stata lanciata come moneta meme, ma ora è ampiamente accettata in tutto il mondo.

Shiba Inu è ampiamente accettato come metodo di pagamento. Abbiamo oltre 40.000 negozi che accettano questo token. Anche Gucci, un marchio di moda leader, ha accettato Shiba Inu come pagamento.

Concorrenti di Shiba Inu

DogeCoin: – Dogecoin ha la sua blockchain mentre Shiba Inu si basa sulla blockchain di Ethereum. Elon Musk è un grande fan di Dogecoin che aiuta con il suo prezzo.

Dogelon Mars: – Dogelon Mars è un’altra moneta a tema Doge, un mix di Dogecoin e il nome di Elon Musk. Dogelon Mars e Shiba Inu sono entrambi token ERC-20 costruiti sulla blockchain di Ethereum. Dogelon Mars non è elencato nelle principali borse come lo Shiba Inu, ma il token è destinato a servire come una “valuta intergalattica” che i futuri coloni spaziali possono utilizzare su Marte e oltre.

Baby DogeCoin: – Baby Doge è un token di criptovaluta. Il contratto intelligente Baby Doge rende disponibile la valuta tramite il portafoglio Ethereum e Binance Smart Chain. Non è disponibile per il pagamento come Shiba Inu, ma l’ecosistema di questa moneta ospita NFT, Decentralized Finance (DFI), Gamefi e Pet Charity.