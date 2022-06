in

Shiba Inu raggiungerà 1 dollaro nel 2030? Ci vorrebbero 15 anni a Shiba Inu per raggiungere 1 dollaro se Shib aumentasse del 50% ogni anno e il 50% delle monete Shib fosse bruciato

Shiba Inu raggiungerà 1 dollaro? Alcuni Scenari Statistici

Prezzo al 28 giugno $0.0000109 Quante volte il prezzo dovrà salire per diventare 1 dollaro? 10.000 Capitalizzazione di mercato al 28 giugno 6 miliardi di dollari Quanto costa 10000 volte 6 miliardi di dollari? 60 trilioni di dollari Se SHIB dovesse aumentare del 20% all’anno, quanti anni ci vorranno per raggiungere 1 dollaro? 50 anni Se Luna dovesse aumentare del 50% all’anno, quanti anni ci vorranno per raggiungere 1 dollaro? 29 anni Se Luna dovesse aumentare del 50% all’anno e bruciare anche il 50% delle monete 15 anni

Ultima rottura Shiba Inu

Shiba Inu salta del 50% in 7 giorni, i titolari di SHIB si avvicinano a 1,2 milioni

SHIB vs DOGE: Shiba Inu è aumentato del 48% rispetto alla scorsa settimana, mentre Dogecoin vede solo guadagni del 26%

Shiba Inu può raggiungere 1 dollaro? Alcune stranezze statistiche

La capitalizzazione di mercato di Apple oggi è di 2,12 trilioni di dollari. Questo è il più alto per qualsiasi azienda oggi. 20 anni fa, la capitalizzazione di mercato di Apple era quasi la stessa di quella di Shiba Inu oggi.

Ethereum ha impiegato 4 anni per aumentare la sua capitalizzazione di mercato da 5 miliardi (come Shiba Inu oggi) a 500 miliardi di dollari, ma la capitalizzazione di mercato è scesa dal suo picco ed è a 122 miliardi di dollari oggi

Shiba Inu può raggiungere 1 dollaro nel 2030? Lo scenario Burn

Per raggiungere 1 dollaro, Shiba Inu dovrà aumentare 10.000 volte rispetto al prezzo corrente. Questo non è impossibile e ci sono molti modi in cui Shiba Inu Coin può raggiungere $ 1.

Un numero significativo di gettoni dovrà essere bruciato in modo che il prezzo di ogni moneta aumenti. Ad esempio, ci sono 549 trilioni di monete in circolazione oggi e se dovessimo bruciare il 99,9999% di tutte le monete, il prezzo sarebbe di 1,15 dollari.

Un altro modo per guardarlo è che l’attuale prezzo previsto per il 2020 è 0,00016, il che si traduce in una capitalizzazione di mercato di 88 miliardi di dollari. Shib dovrà bruciare il 99,999% di tutte le monete.

L’ustione può essere inferiore se molti dei piani di Shib come Metaverse, Shib Swap e Partnership di pagamento decollano e consumano molti di questi token.

Shiba Inu Coin raggiungerà 1 dollaro? Conclusione

Ci sono molte barriere per cui Shiba Inu farà fatica a raggiungere 1 dollaro

Concorrenza: ci sono 17000 criptovalute e forse 10-50 di esse che sono abbastanza differenziate. Shiba Inu che è iniziato come una moneta meme sta ora tentando di offrire quasi tutto (pagamenti, DAO, Metaverse, Layer-2 Blockchain, DeFi ecc.). Il problema di questa strategia è che le monete più performanti sono quelle fortemente differenziate. Una moneta generalista troverà difficile aggiungere valore. Inoltre, dal punto di vista del portafoglio, ha senso diversificare le posizioni in più aree Impossibile eseguire l’ustione oltre un livello: in pratica, è improbabile che così tante monete vengano mai bruciate. Bruciare il 50% o il 99,9999% è impossibile per una serie di motivi. Il primo tra questi è il semplice fatto che non tutti gli investitori cercherebbero rendimenti anomali. Alcuni sarebbero felici con rendimenti molto più bassi e non sarebbero desiderosi di bruciare le loro monete

Detto questo, anche senza ustioni, il prezzo di Shiba Inu potrebbe aumentare molto più di 14 volte nei prossimi 8 anni. Questo in combinazione con l’ustione potrebbe portare il prezzo più vicino a $ 1, ma le possibilità di raggiungere $ 1 sono quasi zero.

