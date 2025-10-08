Simest: Nuovo Consiglio di Amministrazione e Nomine Strategiche per il Futuro

In una giornata significativa per l’azienda, Simest, la società dedicata all’internazionalizzazione delle imprese del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, ha tenuto un’importante assemblea degli azionisti.

Durante l’incontro, sono state annunciate le nuove nomine che guideranno l’azienda nel periodo 2025-2027.

Le nuove nomine nel consiglio di amministrazione

Il nuovo consiglio di amministrazione di Simest sarà presieduto da Vittorio de Pedys, un professionista con una consolidata esperienza nel settore. A supportarlo, Regina Corradini D’Arienzo è stata scelta come Amministratore Delegato, portando con sé una visione strategica e innovativa. Gli altri membri del consiglio includono nomi di spicco come Matteo Zoppas, Sandro Donati, Maria Elena Perretti, Roberto Rati e Barbara Cimmino.

Un riconoscimento per il lavoro svolto

Durante l’assemblea, gli azionisti hanno colto l’occasione per esprimere il loro apprezzamento nei confronti dei membri uscenti del consiglio, in particolare per il presidente Pasquale Salzano. La sua dedizione e il suo impegno hanno contribuito a raggiungere risultati positivi, che hanno consolidato la posizione di Simest nel panorama dell’internazionalizzazione delle imprese.

Il collegio sindacale: una nuova composizione

Oltre alle nomine del consiglio, l’assemblea ha provveduto anche a rinnovare il Collegio Sindacale. I membri scelti sono Renato Castaldo come presidente, affiancato da Lucrezia Iuliano e Ugo Venanzio Gaspari in qualità di sindaci effettivi. Questa nuova composizione del collegio rappresenta un importante passo verso la governance trasparente e responsabile dell’azienda.

Strategie per il futuro di Simest

Con l’ingresso di nuovi membri nel consiglio di amministrazione, Simest si prepara ad affrontare le sfide future con una rinnovata energia. L’obiettivo principale sarà quello di sostenere le imprese italiane nel loro percorso di espansione internazionale, fornendo loro gli strumenti e le risorse necessarie per competere in un mercato globale in continua evoluzione. Le nuove nomine promettono di infondere una visione fresca e dinamica all’interno dell’azienda, fondamentale per l’implementazione di strategie innovative.

L’assemblea degli azionisti di Simest ha segnato un’importante transizione per l’azienda, con l’insediamento di un nuovo consiglio di amministrazione pronto a guidare la società verso obiettivi ambiziosi. La combinazione di esperienze consolidate e nuove prospettive rappresenta una risorsa inestimabile per affrontare le sfide dell’internazionalizzazione.