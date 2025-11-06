Sparatoria in centro città provoca tre feriti

AGGIORNAMENTO ORE 10:30 – Una sparatoria è avvenuta questa mattina intorno alle 8:00 nel centro della città, lasciando tre feriti.

Secondo le prime informazioni, due uomini e una donna sono stati colpiti durante un alterco in strada.

Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente e hanno avviato un’indagine per identificare i responsabili. Sul posto confermiamo che le vittime sono state trasportate in ospedale e le loro condizioni sono stabili.

Il capo della polizia, durante una conferenza stampa, ha dichiarato: “Stiamo facendo tutto il possibile per garantire la sicurezza dei cittadini e catturare i colpevoli di questo atto violento”.

Le autorità invitano chiunque abbia informazioni a contattare il numero dedicato. La situazione è ancora in fase di sviluppo e ulteriori dettagli saranno forniti nelle prossime ore.