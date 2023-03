Stacks STX raggiungerà $ 100?

Stacks (STX) è una piattaforma blockchain che mira a portare contratti intelligenti e applicazioni decentralizzate (dApp) alla rete Bitcoin. La blockchain di Bitcoin era semplicemente una riserva di valore e non aveva quasi alcuna applicazione pratica, mentre altre blockchain come Ethereum utilizzavano la tecnologia blockchain per costruire Dapps e realizzare casi d’uso nella vita reale.

La blockchain di Stacks utilizza un meccanismo di consenso unico chiamato Proof of Transfer (PoX), che sfrutta la sicurezza e la stabilità della rete Bitcoin per proteggere la blockchain di Stacks. PoX consente agli utenti di estrarre token STX bloccando Bitcoin come garanzia, il che aiuta a prevenire la centralizzazione e incoraggia una partecipazione più diffusa all’ecosistema Stacks. Secondo il white paper STX, la ragione per scegliere la blockchain di Bitcoin è sfruttare il vantaggio della sicurezza, della stabilità e del potere economico di Bitcoin

La moneta STX è il token nativo della blockchain Stacks, che si concentra sulla costruzione di Dapps e contratti intelligenti per la blockchain Bitcoin. I casi d’uso del token STX sono:

I token STX vengono utilizzati per eseguire contratti intelligenti sulla blockchain degli stack. Utilizzato anche per pagare le commissioni di transazione sulla blockchain di Stacks. La blockchain utilizza un meccanismo Proof of Transfer, che consente agli utenti di impilare i loro token STX e guadagnare premi bitcoin.

Nel complesso, mentre Stacks è una blockchain innovativa, non sembra essere un buon caso per gli investimenti

Previsione Stacks Prezzo: STX raggiungerà $ 100?

Per raggiungere $ 100, Stacks dovrà aumentare di quasi 300 volte. A $ 100, STX avrà una capitalizzazione di mercato di $ 136 miliardi. Con una crescita del 25% ogni anno, il prezzo di Stacks impiegherà 26 anni per raggiungere $ 100.

Guardando tutti i dati, è improbabile che Stacks raggiunga $ 100. Un programma Burn che copre il 50% delle monete può migliorare le sue possibilità

Previsione Stacks Prezzo 2023-30

La previsione del prezzo di Stacks 2023 è $ 1,5

La previsione di prezzo per gli stack 2024 è $ 1,7

La previsione del prezzo delle pile 2025 è $ 2,0

La previsione del prezzo di Stacks 2026 è $ 2.4

La previsione del prezzo delle pile 2027 è $ 2,8

La previsione di prezzo delle pile 2028 è $ 3,4

Stacks Prezzo Previsione 2029 è $4.7

Stacks Prezzo Previsione 2030 è $6.3