Stati Uniti e Iran raggiungono un’intesa: riapertura dello Stretto di Hormuz

Un accordo storico tra Stati Uniti e Iran promette di riaprire lo Stretto di Hormuz e stabilizzare la regione. Scopri le reazioni e le implicazioni.

In un momento di alta tensione in medio oriente, è stato raggiunto un accordo storico tra Stati Uniti e Iran che prevede la riapertura dello Stretto di Hormuz. Questo sviluppo potrebbe avere ripercussioni significative sulla stabilità regionale e sui mercati energetici globali.

L’accordo, annunciato dal presidente degli Stati Uniti donald trump, è stato accolto con favore da vari leader internazionali, tra cui la premier italiana Giorgia Meloni e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Tuttavia, non tutti sono d’accordo con i termini dell’intesa, in particolare il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir.

Le reazioni internazionali all’accordo

La premier italiana Giorgia Meloni ha espresso il suo apprezzamento per il memorandum d’intesa siglato tra Stati Uniti e Iran, definendolo “un’occasione di pace da cogliere”. Meloni ha sottolineato il ruolo dei mediatori, in particolare del Qatar e del Pakistan, che hanno reso possibile questa intesa. “L’Italia, come già in passato, è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo”, ha dichiarato.

Anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha accolto con favore l’accordo, sottolineando l’importanza della sua attuazione rapida e completa. “L’accordo dovrebbe consentire l’immediata riapertura dello stretto di Hormuz”, ha affermato von der Leyen, aggiungendo che la libertà di navigazione deve essere ripristinata “senza pedaggi”.

L’alta rappresentante dell’Ue per gli Affari esteri Kaja Kallas ha descritto l’accordo come “una potenziale svolta”, sottolineando che potrebbe offrire lo spazio necessario per negoziati più approfonditi sul programma nucleare iraniano e su altre questioni critiche. Kallas ha anche menzionato i colloqui recenti con le controparti iraniane e del Golfo, evidenziando la disponibilità dell’Ue a contribuire a una soluzione sostenibile.

Le posizioni contrastanti

Nonostante il sostegno internazionale, l’accordo ha suscitato critiche, in particolare da parte di Israele. Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir ha affermato che l’accordo “non vincola” Israele, che “non è subordinato agli Stati Uniti”. Ben-Gvir ha ribadito che Israele non accetterà compromessi “su nulla che sia meno dello smantellamento di Hezbollah” e non si ritirerà da alcun territorio conquistato.

Le forze armate iraniane, nel frattempo, hanno dichiarato di rimanere in stato di massima allerta, pronte a rispondere a qualsiasi complotto. “Col dito sul grilletto”, hanno affermato, sottolineando la loro determinazione a difendere la sovranità nazionale.

Le implicazioni economiche

L’annuncio dell’accordo ha avuto un impatto immediato sui mercati finanziari. I future europei hanno registrato un deciso rialzo, con l’EuroStoxx 50 in progresso dell’1,6% e il Ftse Mib dell’1,4%. Anche le Borse asiatiche hanno mostrato una vivace crescita, mentre il prezzo del greggio è arretrato, con il Wti che ha ceduto il 4,7% a 80,8 dollari al barile e il Brent del Mare del Nord che ha perso il 4,3% a 83,54 dollari.

Il presidente Trump ha invitato le compagnie petrolifere a “riaccendere i motori”, assicurando che lo Stretto di Hormuz verrà riaperto. Tuttavia, i mercati rimangono cauti, tenendo conto dei rischi e degli imprevisti che potrebbero emergere nei prossimi mesi.

L’accordo, che sarà ratificato a Ginevra il 19 giugno, rappresenta una sorta di memorandum d’intesa destinato ad aprire negoziati più approfonditi nei successivi 60 giorni. Tra i temi principali ci saranno il dossier sull’uranio arricchito iraniano e lo sblocco degli asset iraniani congelati.