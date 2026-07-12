Stretto di Hormuz: come le tensioni geopolitiche influenzano l’economia mondiale

Le recenti tensioni nello Stretto di Hormuz stanno avendo un impatto significativo sulle rotte marittime e sull'economia globale. Scopri di più sugli sviluppi e le implicazioni.

Le recenti tensioni nello Stretto di Hormuz stanno avendo un impatto significativo sulle rotte marittime e sull’economia globale. Questo stretto, cruciale per il transito di petrolio e gas, è diventato un punto caldo geopolitico, influenzando non solo il commercio marittimo ma anche i mercati finanziari e le strategie di investimento.

La situazione nello Stretto di Hormuz è particolarmente delicata, con l’Iran che ha dichiarato la chiusura del passaggio marittimo a causa delle manovre militari statunitensi. Questa decisione ha portato a un aumento dei prezzi energetici e a una maggiore volatilità nei mercati finanziari. Le compagnie di navigazione stanno cercando soluzioni alternative per evitare interruzioni nelle catene di approvvigionamento, mentre gli investitori stanno riconsiderando le loro strategie in risposta all’aumentata incertezza.

L’impatto sulle rotte marittime e il commercio globale

Lo Stretto di Hormuz è uno dei passaggi marittimi più strategici al mondo, con una quota significativa delle esportazioni globali di petrolio e gas naturale liquefatto che transita attraverso questo corridoio. Qualsiasi rallentamento del traffico navale o aumento del rischio per le petroliere si riflette rapidamente sui prezzi dell’energia e,

Le tensioni nello Stretto di Hormuz hanno portato a un aumento dei premi assicurativi e dei noli marittimi, con un impatto immediato sui costi del trasporto. Le compagnie di navigazione hanno reagito rapidamente, sviluppando soluzioni intermodali mare-terra e ricorrendo a deviazioni di rotta per evitare l’interruzione delle catene di approvvigionamento. Tuttavia, la quasi chiusura dello Stretto ha bloccato volumi equivalenti a circa il 10% della produzione mondiale di petrolio e al 5% di quella di gas naturale.

Le reazioni del mercato e le strategie di investimento

Le Borse internazionali hanno mostrato una discreta capacità di tenuta, ma la volatilità è aumentata. Gli investitori stanno privilegiando un approccio più selettivo, premiando le società caratterizzate da bilanci solidi, elevata generazione di cassa e minore esposizione ai costi energetici. Al contrario, i comparti maggiormente dipendenti dal prezzo del petrolio e dai trasporti potrebbero continuare a evidenziare una maggiore sensibilità agli sviluppi geopolitici.

Il mercato obbligazionario sta tornando a svolgere il proprio ruolo di elemento stabilizzatore dei portafogli. In presenza di un incremento dell’avversione al rischio, gli acquisti si concentrano prevalentemente sui titoli di Stato di maggiore qualità, determinando una riduzione dei rendimenti sulle scadenze più ricercate. Parallelamente cresce l’interesse verso strumenti monetari e obbligazionari a breve durata, che permettono di mantenere elevata liquidità senza assumere rischi eccessivi.

Le implicazioni per l’Italia e il Mediterraneo

Per un Paese esportatore come l’Italia, che movimenta via mare circa un quarto del proprio commercio estero in valore e quasi la metà in volume, la sicurezza delle rotte marittime non è solo una questione geopolitica, ma anche di competitività industriale. Il Mediterraneo sta tornando al centro degli equilibri globali, con il commercio mondiale che si riorganizza attorno a nuove direttrici regionali.

Il commercio mondiale continua a crescere, ma cambia geografia. Il decoupling tra Stati Uniti e Cina accelera la regionalizzazione delle catene del valore. Nel 2026 le importazioni americane dalla Cina sono diminuite del 30%, mentre quelle provenienti dai Paesi Asean sono aumentate del 29%. Pechino, parallelamente, ha incrementato le esportazioni verso l’Africa e il Sud-Est asiatico, mentre l’Unione europea punta sulla diversificazione commerciale attraverso nuovi accordi e sul corridoio India-Middle East-Europe Economic Corridor (Imec).

In questo nuovo equilibrio, il Mediterraneo rafforza la propria centralità. Nonostante le difficoltà di Suez, nel 2026 i principali porti container dell’area hanno movimentato oltre 72 milioni di Teu, con una crescita del 5,9%, mentre il traffico intra-mediterraneo è aumentato del 6,3%. Lo spazio euro-mediterraneo vale ormai circa il 31% del commercio mondiale, pari a 7.600 miliardi di dollari, e le previsioni indicano una crescita del traffico container del 15% entro il 2030, superiore alla media globale.

Per l’Italia, questa evoluzione rappresenta una finestra di opportunità. Nel 2026 il commercio estero ha raggiunto 1.235 miliardi, con esportazioni pari a 643 miliardi, confermando il Paese tra i principali esportatori mondiali. La Blue Economy genera 76,6 miliardi di valore aggiunto e occupa oltre un milione di persone, mentre circa il 25% dell’interscambio nazionale in valore viaggia via mare.