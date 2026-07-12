Iran e Stati Uniti: la sfida per il controllo dello Stretto di Hormuz e le sue implicazioni globali

Lo Stretto di Hormuz, cruciale per il transito di petrolio e gas naturale, è al centro di una complessa partita geopolitica tra Iran e Stati Uniti. Scopri le implicazioni per l'economia globale.

Lo Stretto di Hormuz non è solo un passaggio marittimo strategico, ma un simbolo di potere geopolitico. La sua importanza va ben oltre i pedaggi e le convenienze economiche toccando questioni di sicurezza e controllo globale. Recenti accordi tra Stati Uniti e Iran hanno acceso i riflettori su questa regione, rivelando dinamiche complesse che influenzano il mercato energetico mondiale.

L’Iran e la strategia del ricatto

L’Iran non cerca semplicemente di trarre profitto dai transiti nello Stretto di Hormuz. Il suo obiettivo è più ampio: utilizzare il controllo di questo passaggio come leva di pressione contro potenziali aggressioni. Majid Shakeri, consigliere del capo dei negoziatori iraniani, ha dichiarato che il controllo dello Stretto è essenziale per garantire la sicurezza del paese. Questo approccio è in contrasto con le interpretazioni degli Stati Uniti, che vedono nel memorandum d’intesa un impegno a garantire il passaggio sicuro delle navi commerciali.

Il memorandum firmato a metà giugno è stato oggetto di critiche per la sua ambiguità. La clausola che afferma che l’Iran userà i suoi sforzi migliori per garantire il passaggio sicuro delle navi, ma solo per sessanta giorni, ha lasciato spazio a interpretazioni diverse. Gli Stati Uniti vedono questo come un impegno temporaneo, mentre l’Iran lo interpreta come una violazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla legge del mare.

Le conseguenze per il mercato energetico

La situazione nello Stretto di Hormuz ha ripercussioni dirette sul mercato del petrolio e del gas naturale. Mentre il petrolio ha visto una ripresa del traffico, il gas naturale rimane un problema critico. Il Qatar, uno dei principali produttori di gas naturale liquefatto, ha sospeso il riavvio della produzione dell’impianto di Ras Laffan a causa degli ultimi attacchi. Questo ha portato a un aumento dei prezzi del gas, che ha raggiunto i 50 euro al megawattora.

L’Italia, che dipende fortemente dalle importazioni di gas naturale dal Qatar, si trova in una posizione delicata. Con i depositi di gas europei riempiti solo al 51% della loro capienza, la situazione richiede una strategia di emergenza. L’Italia ha già riempito i suoi stoccaggi al 65%, ma a un costo più elevato rispetto ai contratti di fornitura stabile con il Qatar.

Le prospettive future

La situazione nello Stretto di Hormuz è destinata a rimanere instabile. Gli attacchi recenti tra Stati Uniti e Iran hanno aggravato le tensioni, rendendo difficile prevedere un’escalation o una de-escalation. Alessia Melcangi, docente alla Sapienza di storia e geopolitica del Medio Oriente, sostiene che nulla sarà più come prima. L’Iran ha dimostrato una resilienza inaspettata e la sua capacità di rigenerarsi rapidamente rappresenta una minaccia costante.

Gli equilibri geopolitici nella regione sono irreversibilmente cambiati. L’architettura precedente basata sugli accordi di Abramo è stata smontata, e l’Iran è diventato un attore più agguerrito. Le divisioni tra i paesi del Golfo e le mosse di Israele aggiungono ulteriori complessità alla situazione. In questo contesto, il controllo dello Stretto di Hormuz rimane una pedina cruciale nella partita geopolitica globale.