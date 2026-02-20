Strumenti finanziari e supporto alle imprese: il ruolo di credito, finanza e Confidi

La sezione dedicata a credito, finanza e Confidi offre alle imprese un quadro articolato di strumenti, servizi e opportunità pensati per sostenere la crescita aziendale.

L’approccio è multidisciplinare: dall’accesso a finanza agevolata alle soluzioni per il controllo di gestione, passando per convenzioni operative con istituti finanziari e soggetti specialistici. Il risultato è un ventaglio di risposte concrete per migliorare liquidità, efficienza e capacità di attrarre investitori.

Accanto ai servizi pratici, la struttura propone aggiornamenti normativi e analisi, nonché iniziative di networking e momenti di approfondimento internazionale, utili per le imprese che guardano all’internazionalizzazione. Tra le attività disponibili ci sono sportelli tematici, supporto nella preparazione di business plan e strumenti informatici dedicati alla pianificazione finanziaria.

Servizi e strumenti offerti per le imprese

Il portafoglio di servizi comprende schede sintetiche sui principali provvedimenti agevolativi a livello locale, regionale, nazionale e comunitario, oltre a dossier dedicati ai fondi strutturali. Le aziende possono accedere a convenzioni bancarie e conoscere le condizioni dei finanziamenti con garanzia Confidi. In aggiunta sono disponibili accordi con operatori di leasing e factoring, sia nazionali sia internazionali, pensati per ottimizzare la gestione dei flussi di cassa e gli investimenti.

Sportelli specialistici e strumenti digitali

Per affrontare esigenze specifiche sono attivi diversi sportelli: lo sportello SACE per le garanzie all’export, il servizio di check-up polizze assicurative e lo sportello dedicato a crediti documentari e pagamenti internazionali. Per la pianificazione e l’analisi economico-finanziaria vengono messi a disposizione software per business plan, strumenti per l’analisi di bilancio, controllo dei costi e valutazione degli investimenti, utili per prendere decisioni informate e strutturare progetti finanziabili.

Convenzioni, documentazione e aggiornamenti di mercato

La sezione raccoglie inoltre testi e documenti delle convenzioni in materia di finanza agevolata, informazioni commerciali, recupero crediti e assicurazione dei crediti. Gli atti dei convegni e dei seminari organizzati dall’area sono disponibili per consultazione, offrendo spunti pratici e casi concreti. È presente anche una sezione che monitora l’andamento dei principali tassi di interesse e indicatori finanziari, utile per valutare il contesto macroeconomico in cui si muove l’azienda.

Servizi personalizzati e consulenza in azienda

Su tutte le tematiche elencate è possibile richiedere interventi su misura: consulenze personalizzate che possono essere erogate direttamente in sede aziendale. Questa modalità favorisce l’adozione di soluzioni contestualizzate, con piani operativi progettati in base alle esigenze specifiche dell’impresa, dal miglioramento dei processi di controllo di gestione alla strutturazione di operazioni finanziarie complesse.

Il percorso ELITE e il supporto alla crescita

Per le imprese ambiziose è attivo l’ELITE Desk, il punto di riferimento per valutare l’adesione al percorso ELITE di Borsa Italiana. Questo programma mette a disposizione competenze industriali, finanziarie e organizzative elevate, con l’obiettivo di accompagnare le aziende in un processo di trasformazione che le renda più trasparenti, efficienti e appetibili per potenziali investitori. I funzionari dell’area Credito Finanza e Confidi supportano le aziende interessate a esplorare il percorso e a valutare i benefici concreti dell’adesione.

Internazionalizzazione e dialogo con la Camera di Commercio UE in Cina

Tra le iniziative internazionali, è stato organizzato un incontro con Jens Eskelund, Presidente della Camera di Commercio dell’Unione Europea in Cina. La Camera rappresenta oltre 1.600 aziende associate ed è riconosciuta dalla Commissione Europea e dalle autorità cinesi come la voce ufficiale delle imprese europee in Cina. L’incontro è un’occasione per acquisire analisi e aggiornamenti sul contesto economico e regolatorio cinese e per approfondire le priorità delle imprese europee nel Paese.

Materiali e partecipazione

Alla comunità sono stati messi a disposizione il position paper annuale della Camera e materiali di supporto che offrono una fotografia dettagliata delle sfide e delle opportunità in Cina. L’evento è aperto anche alle aziende associate e sarà fruibile in modalità remota a partire dalle ore 15:00 tramite il link https://confindustria.zoom.us/meeting/register/5Frqh-mDT9mPlWcUZPqYgg. Per ottimizzare i tempi, la sessione di Q&A prevede brevi momenti di interazione; le domande devono essere inviate in anticipo a [email protected].

Tutto ciò per sostenere le imprese nella gestione finanziaria quotidiana e nelle scelte di sviluppo, con un occhio attento all’internazionalizzazione e al rapporto con i mercati dei capitali.