Tetto di mercato, liquidità e dati float nel trading: guida definitiva

TETTO DI MERCATO

La capitalizzazione di mercato, o semplicemente capitalizzazione di mercato, si riferisce al valore di mercato totale di una società quotata in borsa. Si calcola moltiplicando il numero totale di azioni in circolazione per il loro prezzo corrente di mercato.

Ad esempio, se una società ha 1 milione di azioni in circolazione e il prezzo di mercato delle sue azioni è di 20 dollari, la capitalizzazione di mercato sarebbe di 20 milioni di dollari.

La capitalizzazione di mercato viene utilizzata per confrontare le dimensioni relative delle diverse società.

Le società con una capitalizzazione di mercato di 10 miliardi di dollari o più sono chiamate società a grande capitalizzazione. Le società a media capitalizzazione hanno una capitalizzazione di mercato compresa tra 2 e 10 miliardi di dollari.

Le società con una capitalizzazione di mercato inferiore a 300 milioni di dollari sono classificate in società a piccola capitalizzazione.

LIQUIDITÀ

La liquidità di un’attività o di un titolo si riferisce alla velocità e alla facilità con cui potrebbe essere venduta e convertita in contanti sul mercato senza influire sul suo prezzo.

Ad esempio, la maggior parte delle azioni sono altamente liquide in quanto potrebbero essere vendute in pochi secondi in borsa senza influire sui loro prezzi.

Il settore immobiliare, d’altra parte, è considerato un bene illiquido in quanto non potrebbe essere venduto così rapidamente come i titoli finanziari come le azioni. Potresti non trovare un acquirente per la tua proprietà immobiliare, e anche se trovi un potenziale acquirente, potresti non accontentarti del prezzo.

La liquidità potrebbe anche riferirsi alla capacità di un’azienda di utilizzare le sue attività a breve termine o liquide come il contante per far fronte alle sue passività a breve termine.

Una misura comune della liquidità di una società è il rapporto corrente, che viene calcolato dividendo il totale delle sue attività correnti per le sue passività correnti totali.

Un rapporto di 1 è considerato un numero sano, ma il numero non è assoluto e si potrebbero ottenere più intuizioni se lo si confronta con quello di altre aziende.

DATI FLOAT

Float si riferisce al numero totale di azioni in circolazione di una società meno le azioni che sono soggette a una qualche forma di restrizione di negoziazione. Ad esempio, se una società ha 1 milione di azioni in circolazione con 0,1 milioni di azioni soggette a restrizione di vendita, il flottante della società sarebbe di 0,9 milioni di azioni.

Il flottante determina il numero totale di azioni disponibili per la negoziazione. Le azioni limitate sono per lo più detenute da addetti ai lavori aziendali a cui è vietato venderle in borsa. La negoziazione di azioni in un flottante avviene in uno scambio senza alcuna responsabilità da parte della società.

Float differisce dalle azioni autorizzate, che si riferiscono al numero totale di azioni che una società è legalmente autorizzata a emettere. Le azioni in circolazione sono costituite da tutte le azioni di una società disponibili per la negoziazione al pubblico, comprese le azioni soggette a restrizioni, sul mercato secondario.