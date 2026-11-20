La scelta tra tasso fisso e variabile dipende da curva dei tassi, duration del debito e tenuta del DSCR. Cap, corridor e swap permettono di coprire il rischio, mentre uno stress test semplice mostra quanto regge il flusso di cassa.

Un finanziamento a tasso fisso mantiene la stessa remunerazione per tutta la durata, mentre uno a tasso variabile si compone di un parametro di mercato (tipicamente un tasso interbancario a breve) più uno spread. La differenza determina chi sopporta il rischio di movimento dei tassi: nel fisso lo assorbe la banca, nel variabile l’impresa o il professionista.

La scelta incide direttamente sui flussi di cassa e sulla sostenibilità del debito. Questo articolo esamina il ruolo della curva dei tassi, della duration e del DSCR, spiega cap, corridor e swap e propone modelli semplici di stress test.

Che cosa dice la curva dei tassi

La curva dei tassi rappresenta i rendimenti per scadenze diverse. Quando è crescente, i tassi a lungo termine incorporano aspettative di rialzo e il fisso parte da un livello superiore al variabile. Quando è invertita, il fisso costa generalmente meno o poco più del variabile. Il fisso incorpora già le attese del mercato: scegliere il variabile conviene solo se i tassi futuri risulteranno inferiori a quelli impliciti nella curva. Chi non ha un vantaggio informativo dovrebbe quindi decidere in base alla propria capacità di sopportare il rischio, più che a una previsione.

Duration e orizzonte del finanziamento

La duration misura la vita media finanziaria del debito e la sua sensibilità ai tassi. Un mutuo ventennale con ammortamento lento ha duration elevata: una variazione dei tassi pesa molto sul totale degli interessi pagati. Un prestito di tre anni ha duration contenuta, e il rischio di un variabile è limitato. Per i finanziamenti brevi il variabile è spesso accettabile, mentre per investimenti in immobili o impianti a lungo ritorno il fisso, o una copertura parziale, protegge la pianificazione.

DSCR e sensitività dei flussi di cassa

Il DSCR (Debt Service Coverage Ratio) è il rapporto tra flusso di cassa disponibile e servizio del debito (quota capitale più interessi). Le banche chiedono tipicamente valori superiori a 1,2 o 1,3. Se il DSCR è alto, l’impresa assorbe un rialzo dei tassi senza tensioni e il variabile è sostenibile. Se è vicino a 1,2, anche un piccolo rialzo può portarlo sotto soglia, con rischio di violazione dei covenant. La sensitività si calcola ricalcolando la rata con tassi diversi e osservando di quanto scende il DSCR.

Cap, corridor e swap

Gli strumenti di copertura permettono di mantenere un variabile limitandone il rischio:

Cap : l’impresa paga un premio iniziale e riceve la differenza se il parametro supera il tasso strike. Limita il rialzo e conserva i benefici dei ribassi.

: l’impresa paga un premio iniziale e riceve la differenza se il parametro supera il tasso strike. Limita il rialzo e conserva i benefici dei ribassi. Corridor : combina l’acquisto di un cap con la vendita di un secondo cap a strike più alto. Il premio è inferiore, ma la protezione vale solo tra i due livelli.

: combina l’acquisto di un cap con la vendita di un secondo cap a strike più alto. Il premio è inferiore, ma la protezione vale solo tra i due livelli. Swap (IRS): scambia il variabile con un fisso. Costo certo, ma se i tassi scendono l’impresa continua a pagare il fisso e il contratto può avere un mark-to-market negativo in caso di estinzione anticipata.

Una soluzione intermedia è coprire solo una quota, per esempio la metà del capitale, bilanciando certezza e flessibilità.

Stress test: un modello semplice

Il test richiede pochi dati: debito residuo, durata, spread, flusso di cassa operativo annuo. Si procede così:

Calcolare la rata con il tasso base attuale. Ricalcolare la rata con scenari di rialzo (+1%, +2%, +3%) e di ribasso (-1%, -2%). Calcolare il DSCR per ciascuno scenario. Individuare il rialzo che porta il DSCR alla soglia richiesta dalla banca.

Esempio: debito di 500.000 euro a dieci anni, flusso di cassa di 90.000 euro l’anno. Con un tasso del 4% la rata annua è circa 61.650 euro e il DSCR circa 1,46. Con un tasso del 7% la rata sale a circa 71.200 euro e il DSCR scende a circa 1,26. Se la soglia del finanziatore è 1,3, il rialzo di tre punti è già critico: in questo caso il fisso o un cap hanno un valore concreto. Va simulato anche il calo dei flussi di cassa, perché rialzo dei tassi e rallentamento dell’attività si presentano spesso insieme.

Come orientare la decisione

Il fisso si adatta a chi ha margini stretti, debito lungo e poca tolleranza alla variabilità. Il variabile si adatta a chi ha DSCR elevato, ricavi correlati all’inflazione o debito breve. Prima di firmare conviene chiedere al finanziatore il piano di ammortamento in più scenari e il costo di un cap o di uno swap sullo stesso importo: il confronto tra premio della copertura e perdita simulata nello scenario avverso offre un criterio numerico. Conviene infine verificare le clausole di rinegoziazione e di estinzione anticipata, che determinano quanto sia costoso cambiare scelta in corso d’opera.