Telecom Italia TIM completa un nuovo acquisto di azioni: ecco i numeri

Telecom Italia TIM ha acquistato 1.550.668 azioni proprie tra il 15 e il 19 giugno 2026, per un valore complessivo di 12,32 milioni di euro.

Telecom Italia TIM ha recentemente completato un’importante operazione di acquisto di azioni proprie rafforzando ulteriormente la propria posizione sul mercato. Tra il 15 e il 19 giugno 2026, l’azienda ha acquistato 1.550.668 azioni a un prezzo medio ponderato di 7,9453 euro per azione per un corrispettivo complessivo di 12,32 milioni di euro.

Questa operazione fa parte di un programma di buyback più ampio, approvato dall’Assemblea degli Azionisti il 15 aprile 2026. Il piano prevede l’acquisto di un massimo di 700 milioni di azioni per un controvalore massimo di 400 milioni di euro.

I dettagli dell’acquisto sul mercato Euronext Milan

Le transazioni sono state eseguite sul mercato Euronext Milan con un’intermediario incaricato di gestire gli acquisti. Ecco la ripartizione giornaliera delle operazioni:

15 giugno 2026 304.348 azioni a 7,9143 euro ciascuna, per un totale di 2.408.701,38 euro

304.348 azioni a 7,9143 euro ciascuna, per un totale di 2.408.701,38 euro 16 giugno 2026 304.348 azioni a 7,9787 euro ciascuna, per un totale di 2.428.301,39 euro

304.348 azioni a 7,9787 euro ciascuna, per un totale di 2.428.301,39 euro 17 giugno 2026 290.964 azioni a 7,9694 euro ciascuna, per un totale di 2.318.808,50 euro

290.964 azioni a 7,9694 euro ciascuna, per un totale di 2.318.808,50 euro 18 giugno 2026 312.286 azioni a 7,8982 euro ciascuna, per un totale di 2.466.497,29 euro

312.286 azioni a 7,8982 euro ciascuna, per un totale di 2.466.497,29 euro 19 giugno 2026 338.722 azioni a 7,9657 euro ciascuna, per un totale di 2.698.157,84 euro

Questi acquisti rappresentano solo una parte della prima tranche del programma, che ha visto l’acquisto complessivo di 4.594.146 azioni ordinarie pari a circa lo 0,22% del capitale sociale per un controvalore totale di 34,87 milioni di euro.

La situazione attuale delle azioni proprie di TIM

Al 19 giugno 2026, considerando anche le azioni già detenute, Telecom Italia TIM possiede 8.704.180 azioni proprie che rappresentano circa lo 0,41% del capitale sociale. Questo buyback è stato annunciato il 27 maggio 2026 e fa parte di una strategia più ampia per rafforzare la struttura finanziaria dell’azienda.

L’operazione riflette la volontà di TIM di ottimizzare la gestione del capitale e di rispondere alle aspettative degli azionisti. I dettagli completi delle transazioni sono disponibili nell’allegato al comunicato stampa ufficiale.