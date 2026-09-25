Il Nikkei registra un guadagno del 0,36% grazie a AI e semiconduttori, sostenuto da dati PMI USA e da uno yen più debole.

All’ultima sessione della settimana la Borsa di Tokyo ha chiuso con un netto slancio al rialzo. L’indice di riferimento, il Nikkei è avanzato dello 0,36% toccando quota 65.751,53 punti, un aumento di 237 punti rispetto alla chiusura precedente. Questo movimento è stato alimentato da un mix di fattori: la crescita dei titoli legati all’intelligenza artificiale la dinamica dei produttori di semiconduttori e il supporto di segnali economici provenienti dagli Stati Uniti.

Il Nikkei guadagna il 0,36% spinto da AI e semiconduttori

Il segmento tecnologico ha guidato la performance, con le azioni di Advantest e Tokyo Electron che hanno registrato incrementi significativi. Advantest, leader mondiale nei sistemi di collaudo per chip, ha beneficiato dell’aumento degli investimenti in processori avanzati per l’intelligenza artificiale. Allo stesso modo, Tokyo Electron, noto produttore di apparecchiature per la fabbricazione di semiconduttori, ha visto una domanda in crescita, riflessa in un rialzo del valore delle sue azioni.

Advantest e Tokyo Electron al centro della performance

Entrambe le società operano in un settore cruciale per la catena di approvvigionamento tecnologico globale. L’interesse per i chip AI ha spinto gli investitori a puntare su aziende capaci di fornire sia i componenti hardware sia le soluzioni di testing. Il risultato è stato un rafforzamento complessivo del paniere Nikkei 225 che ha incorporato questi guadagni nella sua composizione.

I dati PMI statunitensi sostengono l’ottimismo

Parallelamente all’andamento azionario, il mercato giapponese ha ricevuto un impulso positivo dalle recenti pubblicazioni dei PMI statunitensi di settembre. Un indice superiore a 50 indica espansione economica; i valori più recenti hanno confermato una solida attività produttiva negli USA. Questo segnale ha rassicurato gli investitori sul fatto che la domanda globale di tecnologie avanzate, inclusi i prodotti giapponesi, rimane stabile, riducendo le preoccupazioni legate a un possibile rallentamento economico.

Lo yen in flessione: effetti su esportatori e prezzi

Nel frattempo, sul mercato valutario lo yen ha continuato la sua fase di indebolimento, attestandosi intorno a 158,70 rispetto al dollaro e 180,50 contro l’euro. Un yen più debole rende le esportazioni giapponesi più competitive, poiché i ricavi esteri si traducono in un valore più alto una volta convertiti in valuta locale. Tuttavia, l’effetto inverso si manifesta sui costi di importazione: le materie prime e i beni provenienti dall’estero diventano più costosi, con il rischio di aumentare la pressione inflazionistica interna.

Gli operatori di mercato continueranno a monitorare da vicino sia le evoluzioni dei titoli tecnologici sia le dinamiche valutarie per valutare la direzione futura del mercato.