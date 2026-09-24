Scopri perché il presidente vuole bloccare le esportazioni di diesel e come il crack spread sta facendo crescere i guadagni dei produttori americani.

Il 23 settembre 2026 ha messo in evidenza due fenomeni che stanno rapidamente rimodellando il dibattito energetico negli Stati Uniti. Da un lato, una proposta di carattere politico ha suscitato accesi confronti nelle alte sfere del governo, mentre dall’altro un indicatore di mercato mostra una tendenza al rialzo ben al di sopra dei valori registrati all’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina. Questi avvenimenti, seppur diversi per natura, condividono la capacità di influenzare le decisioni sia di chi governa sia di chi opera nel settore petrolifero.

Il presidente, definito nei commenti online come “the felon-in-chief”, ha annunciato l’intenzione di introdurre un ban di diesel della durata di 90 giorni una misura che, se adottata, limiterebbe drasticamente le esportazioni di diesel verso i mercati esteri. Parallelamente, il crack spread del petrolio, indicatore chiave dei margini dei raffinatori, si è avvicinato a livelli record, spingendo verso l’alto i profitti di alcune aziende manifatturiere americane. Entrambi gli sviluppi hanno acceso un fervente dibattito sia in ambito politico che economico.

Il presidente prevede un blocco di 90 giorni alle esportazioni di diesel

L’annuncio del capo dell’esecutivo ha subito generato una serie di reazioni. La dichiarazione, riportata nella tarda mattinata, afferma che le esportazioni di diesel dovrebbero essere sospese per 90 giorni al fine di garantire la sicurezza energetica interna. Tale proposta è stata accolta con scetticismo dall’Energy Secretary, che ha definito l’intervento una “cattiva idea” e ha avvertito sui possibili effetti negativi su industrie dipendenti dal carburante. Nel frattempo, fonti non identificate hanno riferito che i dettagli operativi del provvisorio divieto sono ancora in fase di definizione.

Le reazioni dell’Energy Secretary e delle fonti anonime

Secondo le informazioni a disposizione, l’Energy Secretary ha sottolineato che un blocco improvviso potrebbe interrompere la catena di approvvigionamento, provocando rincari per i consumatori e potenziali scorte in eccesso nei depositi nazionali. Le fonti anonime, invece, hanno indicato che il governo sta valutando meccanismi di compensazione per le imprese più colpite, ma non hanno ancora definito una data di attuazione. La Casa Bianca, pur non avendo ancora firmato un provvedimento formale, continua a mantenere una posizione ambivalente, lasciando spazio a ulteriori negoziazioni.

Il crack spread del petrolio supera i livelli

Nel pomeriggio dello stesso giorno, i dati di mercato hanno mostrato che il crack spread – la differenza tra il prezzo del petrolio greggio e quello dei prodotti finiti – è salito a valori ben superiori a quelli osservati all’inizio della guerra in Ucraina. Sebbene non abbia ancora raggiunto un picco storico, il suo andamento è considerato “vicino al record” e indica una forte pressione sui margini dei raffinatori. Questo aumento riflette la combinazione di una domanda globale in crescita e di una produzione di greggio limitata, fattori che spingono al rialzo i prezzi dei prodotti finiti.

Conseguenze sui margini delle imprese manifatturiere americane

L’impennata del crack spread ha generato un notevole incremento degli after-tax profits per alcune realtà industriali, tra cui le aziende di piccole dimensioni citate colloquialmente come “little Antoni”. I guadagni più alti, però, sono percepiti da molti come il risultato di un profiteering da parte delle compagnie petrolifere, che trasferiscono i benefici del mercato ai propri bilanci a discapito dei consumatori finali. Un economista esperto osserva che, mentre i margini delle imprese possono migliorare, i costi di carburante per le famiglie e le aziende aumentano, creando una tensione tra profitti del settore e potere d’acquisto dei cittadini.