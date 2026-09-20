Scopri perché il coding in Python è ormai indispensabile per gli analisti finanziari e come ottenere la certificazione professionale più richiesta.

Negli ultimi anni la capacità di manipolare e analizzare grandi volumi di dati, spesso mediante machine learning è divenuta un requisito imprescindibile per chi opera nel mondo della finanza. Se un tempo il foglio di calcolo era lo strumento di riferimento, l’esplosione di fonti di dati non strutturati, l’incremento della capacità di calcolo e l’avanzamento di algoritmi predittivi hanno trasformato radicalmente le richieste delle imprese.

Questa trasformazione ha spinto i dipartimenti finanziari a cercare profili in grado di coniugare conoscenze di finanza aziendale con competenze di programmazione. Non più solo laureati in informatica, ma anche economisti, gestori patrimoniali e analisti che apprendono coding in Python possono ora sviluppare modelli più rapidi, replicabili e facilmente integrabili con le librerie più recenti.

La crescente domanda di competenze di programmazione nella finanza

Il mercato del lavoro sta infatti premiando chi riesce a passare dal tradizionale Excel a strumenti più scalabili. Python, grazie alla sua sintassi chiara e al vasto ecosistema di pacchetti – come NumPyPandas e le librerie di machine learning – consente di trattare dataset complessi, effettuare simulazioni di scenario e ottimizzare portafogli con pochi comandi. Le aziende apprezzano soprattutto la possibilità di automatizzare processi ripetitivi, riducendo gli errori manuali e liberando tempo per l’analisi strategica.

Professional Certificate in Python per la Finanza

Programma e modalità di svolgimento

Il corso è organizzato in 24 ore distribuite su tre mesi, con incontri settimanali di due ore ciascuno. Tutte le lezioni vengono erogate online permettendo ai partecipanti di conciliare studio e lavoro. Questo formato intensivo garantisce una rapida acquisizione delle competenze, senza sacrificare la profondità teorica.

Contenuti dei moduli

Il percorso parte da un’introduzione a Python coprendo sintassi di base, strutture dati e principi di programmazione orientata agli oggetti. Prosegue con moduli pratici su NumPy e Pandas strumenti fondamentali per la pulizia e la manipolazione dei dati. Successivamente, le lezioni integrano concetti di finanza aziendale mostrando come costruire modelli di valutazione, simulazioni Monte Carlo e gestione di portafoglio direttamente in Python.

Le ultime due settimane sono dedicate al machine learning gli iscritti esplorano algoritmi di regressione, clustering e reti neurali, applicandoli a casi di studio reali come la previsione dei flussi di cassa e la classificazione del rischio di credito. Ogni modulo è supportato da esercizi pratici, così da trasformare la teoria in skill operativa.

Agevolazioni economiche

Per incentivare la partecipazione, sono previsti diversi sconti. I membri di CFA Society Italy beneficiano di una riduzione del 15 % sul costo di iscrizione, mentre gli alumni del Politecnico di Milano – GSoM ottengono un 25 % di sconto. Chi conferma la propria adesione entro 60 giorni dall’inizio del corso può usufruire di un early bird del 10 % non cumulabile con le altre agevolazioni. Inoltre, sono attive riduzioni per studenti e neolaureati in possesso del titolo di laurea.

Impatto sulla carriera e sul valore aggiunto per le aziende

Concludere il certificato conferisce al partecipante una certificazione riconosciuta che testimonia la capacità di integrare Python nei processi finanziari. Questo accresce l’efficienza operativa, favorisce la standardizzazione dei modelli e apre le porte a ruoli più tecnici, come data analyst, quantitative analyst o specialisti di risk management. Le imprese, dal canto loro, guadagnano professionisti in grado di trasformare grandi volumi di dati in insight decisionali, riducendo i costi di sviluppo e accelerando il time-to-market delle analisi.