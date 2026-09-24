I nuovi tassi ipotecari superano il 7%, aumentando di 240 euro al mese il costo di un mutuo da 400 mila dollari.

Il mercato immobiliare statunitense vive una fase di forte tensione: il tasso fisso a 30 anni ha superato la soglia del 7% per la prima volta dall’inizio del 2025, toccando il 7,03% nella rilevazione settimanale di Freddie Mac. L’aumento rappresenta la quinta settimana consecutiva di crescita e si colloca su un contesto di inflazione ancora elevata, rendimenti obbligazionari in salita e prospettive di ulteriori interventi della Federal Reserve.

Freddie Mac registra 7,03%: il dato più alto da

Nel periodo compreso tra il mercoledì precedente e ieri, la media dei tassi osservati è salita a 7,03% rispetto al 6,95% della settimana precedente. La lettura coincide con un rendimento del 10-year Treasury al 5,1% il più alto degli ultimi due decenni. Gli operatori del mercato dei futures hanno valutato una probabilità del 66% di un nuovo rialzo dei tassi nella riunione della Fed prevista per ottobre.

Le previsioni degli esperti di mercato

Jake Krimmel di avverte che è più probabile un ulteriore aumento dei tassi entro la fine dell’anno, mentre Kara Ng di Zillow Home Loans sottolinea che il livello attuale del Treasury è “il più alto in circa vent’anni”. Joel Kan della Mortgage Bankers Association aggiunge che inflazione più alta, politica monetaria più restrittiva, crescita economica più forte e debito federale crescente stanno tutti contribuendo a spingere verso l’alto i costi dei mutui.

Come cambia la rata di un mutuo da 400.000 dollari

Per una casa dal valore di 400.000 $ con imposte e assicurazione complessive pari a 4.500 $ annui la rata mensile a 7,03% si aggira intorno ai 3.210,94 $. Due anni fa, con un tasso medio del 6,12% la stessa operazione costava 2.970,82 $ al mese. La differenza è di 240,12 $ al mese, pari a 2.881,44 $ all’anno e, se il tasso rimane stabile, a un onere addizionale di 86.443,20 $ sull’intera durata del mutuo. Queste cifre assumono che le imposte e l’assicurazione non subiscano incrementi.

Effetto su altri segmenti di mercato

Il rinculo dei tassi interessa anche i mutui a 15 anni, il cui tasso medio è salito a 6,42% dal 6,26% precedente. Nel mese di agosto, i dati di vendita mostrano un calo del 2% delle case esistenti, con un prezzo medio di 429.000 $. La più alta pressione sul mercato è stata osservata in seguito alla prima riduzione del tasso della Fed di un quarto di punto percentuale quest’ultima settimana, segnalando una prolungata fase di “costi più alti e offerta limitata”.

Le cause alla base della crescita dei tassi

Il collegamento tra i tassi ipotecari e i rendimenti obbligazionari è tradizionalmente forte: gli investitori chiedono rendimenti più alti per compensare il rischio percepito, spingendo così in alto i mutui. L’aumento del prezzo del petrolio, le recenti letture economiche più robuste e la preoccupazione per ulteriori rialzi della Fed alimentano questa dinamica.

Il ruolo del conflitto in Iran

Lawrence Yun, capo economista della National Association of Realtors, osserva che l’andamento dei tassi dipenderà anche dalle ricadute inflazionistiche della guerra in Iran. Un eventuale accordo di pace potrebbe far scendere i prezzi del petrolio, riducendo a loro volta la pressione inflazionistica e contribuendo a un calo dei tassi ipotecari.

L’aumento della rata mensile, la crescente incertezza sul futuro delle politiche monetarie e le variabili geopolitiche rendono il panorama più complesso, lasciando spazio a ulteriori aggiustamenti nei prossimi mesi.