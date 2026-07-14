Titoli di Stato Australiani: Dettagli su Australia Tf 3,75% Ap37 Aud

Esplora le ultime performance e i dati di mercato del titolo di Stato australiano Australia Tf 3,75% Ap37 Aud, con un'analisi approfondita delle sue caratteristiche e delle sue tendenze.

Il mercato dei titoli di stato continua a offrire opportunità di investimento interessanti, con strumenti finanziari che rispecchiano le dinamiche economiche globali. Tra questi, il titolo Australia Tf 3,75% Ap37 Aud si distingue per la sua stabilità e per le sue caratteristiche uniche. In questo articolo, esaminiamo da vicino le sue performance recenti e i dati di mercato più rilevanti.

Il titolo Australia Tf 3,75% Ap37 Aud, con codice ISIN AU3TB0000192 è emesso dal governo australiano e offre un tasso cedolare annuo del 3,75% pagabile ogni sei mesi. La sua data di scadenza è fissata al 21 aprile 2037 rendendolo un investimento a medio-lungo termine. Negozia in AUD e ha un lotto minimo di 1.000 unità.

Performance e Dati di Mercato

Il titolo ha registrato un prezzo di riferimento di 90,14 AUD e un prezzo dell’ultimo contratto di 89,97 AUD con una variazione percentuale di -0,19%. Il volume giornaliero è stato di 35.000 unità per un controvalore di 31.496 AUD. Nel corso dell’anno, il titolo ha toccato un minimo di 87,94 AUD e un massimo di 92,04 AUD.

L’orario di negoziazione va dalle 9:00 alle 17:30 e il titolo è negoziato in corso secco senza includere la cedola. La modalità di esecuzione è il book di negoziazione che garantisce trasparenza e liquidità nel mercato.

Dettagli del Contratto

L’ultimo contratto è stato eseguito il 14 luglio 2026 alle 12:20 con una quantità di 28.000 unità. I dati di acquisto e vendita mostrano un volume di acquisto di 93.000 unità a un prezzo di 88,18 AUD e un volume di vendita di 89.000 unità a un prezzo di 91,76 AUD.

Questi dati riflettono la dinamica di mercato del titolo, che può essere influenzato da vari fattori economici e politici. Gli investitori dovrebbero considerare attentamente queste informazioni prima di prendere decisioni di investimento.

Caratteristiche del Titolo

Il titolo Australia Tf 3,75% Ap37 Aud è un titolo di Stato non europeo emesso dall’Australia. La sua frequenza di pagamento semestrale lo rende attraente per gli investitori che cercano un flusso di cassa regolare. La data di scadenza a lungo termine offre la possibilità di beneficiare di un rendimento stabile nel tempo.

Con un’analisi attenta dei dati di mercato e delle sue caratteristiche, è possibile prendere decisioni di investimento informate e strategiche.