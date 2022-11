Tracker di portafoglio crittografico: cosa cono e quali sono i migliori

Il mercato delle criptovalute è esploso negli ultimi anni con migliaia di nuove monete e token.

Molti investitori crittografici preferiscono diversificare le loro attività e sperimentare monete emergenti piuttosto che solo Bitcoin o Ethereum. Naturalmente con migliaia di monete diverse è importante avere un metodo efficiente per visualizzare tutti i tuoi beni contemporaneamente.

È qui che i tracker di portafoglio di criptovaluta sono utili. Grazie a un software all’avanguardia, i tracker di portafoglio consentono agli investitori di criptovalute di ottenere un quadro completo di tutte le loro criptovalute, completo di aggiustamenti dei prezzi in tempo reale. Continua a leggere per le migliori recensioni di tracker di portafoglio crittografico.

Perché un Crypto Porfolio Tracker?

Mentre il mercato delle criptovalute è iniziato solo con bitcoin, migliaia di nuove monete e token sono spuntati negli ultimi dieci anni.

Queste nuove monete creano una grande quantità di opportunità in termini di fare soldi acquistando e vendendo le attività al momento giusto, ma il mercato delle criptovalute nel suo complesso è ancora un po ‘frammentato in termini di dove si svolge tutta questa attività di trading. (Per maggiori informazioni dai un’occhiata alla nostra recensione di HaasBot o alla recensione di Trade Santa.)

A causa della necessità di avere account in una varietà di scambi diversi e forse anche dilettarsi nell’ecosistema di scambio decentralizzato, può diventare difficile tenere traccia dei propri profitti e perdite nel mercato delle criptovalute.

È qui che entrano in gioco i tracker del portafoglio crittografico. Queste migliori app di monitoraggio del portafoglio consentono ai trader di criptovalute di tenere traccia di tutte le loro partecipazioni crittografiche in un’unica app sul proprio smartphone. Molte di queste app si integrano anche con le API di scambio, il che significa che il processo di monitoraggio del valore di tutte le diverse risorse crittografiche detenute da un determinato utente può essere completamente automatizzato.

Dopo aver esaminato tutti i diversi tracker di portafoglio crittografico sul mercato, abbiamo ristretto il settore ad alcune delle migliori opzioni per tracciare le tue risorse crittografiche.

Il miglior tracker di portafoglio crittografico: Blockfolio

Proprio come bitcoin è il gold standard del settore delle criptovalute, Blockfolio è di gran lunga l’app di portafoglio crittografico di maggior successo e popolare. Mentre ci sono stati un certo numero di nuovi entranti nel mercato dei tracker di asset crittografici nel corso degli anni, la realtà è che Blockfolio è ancora il miglior tracker di portafoglio crittografico grazie alla sua interfaccia elegante e longevità. Dal 2014, Blockfolio è cresciuto fino a supportare oltre 8.000 risorse crittografiche e 300 diversi scambi in tutto il mondo.

Una delle migliori caratteristiche di Blockfolio è che consente un alto grado di personalizzazione sulla homepage. Ciò significa che gli utenti sono in grado di vedere esattamente ciò che sono interessati a vedere non appena aprono l’app. Gli utenti non hanno bisogno di scorrere migliaia di monete diverse per ottenere le informazioni di cui hanno bisogno. Blockfolio Signal consente inoltre agli utenti di accedere agli sviluppi di rottura relativi a qualsiasi risorsa crittografica non appena si verifica. Con questa funzione, gli utenti sono in grado di regolare le loro allocazioni crittografiche il più rapidamente possibile in tempi di incertezza. La sezione notizie dell’app è anche altamente personalizzabile, il che significa che gli utenti sono in grado di tenere traccia delle storie più rilevanti per i propri portafogli. C’è una buona ragione per cui Blockfolio è spesso pubblicizzato come la migliore app di tracciamento crittografico.

Recensine di Blockfolio

Suporta più di 10.000 criptovalute e 500 scambi

Blockfolio Signal per aggiornamenti costanti sulle monete

Fai trading di criptovalute gratuitamente direttamente dall’app

Personalizzazione completa per adattarsi ai tuoi portafogli crittografici

CRIPTOVALUTE SUPPORTATE: 10.000+

PIATTAFORME SUPPORTATE: Android, iOS

Un tracker alternativo del portafoglio crittografico: CoinStats

CoinStats è l’alternativa Blockfolio più comunemente utilizzata. Contiene molte delle stesse funzionalità presenti in Blockfolio, come una vasta gamma di risorse crittografiche supportate e la personalizzazione delle notizie, ma ci sono anche alcune differenze chiave. Ad esempio, CoinStats ha un maggiore grado di attenzione sull’ecosistema Ethereum. In effetti, gli utenti sono in grado di tracciare le partecipazioni nei loro portafogli MetaMask dall’app mobile CoinStats.

CoinStats offre anche una varietà di abbonamenti premium che consentono agli utenti di accedere a funzionalità aggiuntive. Con CoinStats Pro, gli utenti sono in grado di collegare 10 conti di scambio, guardare 10 diversi portafogli, aggiungere fino a 1.000 transazioni, ottenere l’accesso a Coin Insights e ottenere l’accesso a CoinStats su un’ampia varietà di piattaforme. Coin Insights è un programma che consente agli utenti di accedere a una serie di statistiche diverse relative agli utenti di CoinStats e alle criptovalute che detengono. C’è un altro livello a pagamento per gli utenti noto come CoinStats Premium, che fondamentalmente offre molto di più dell’abbonamento Pro. C’è anche un’offerta di abbonamento unica, nota come CoinStats Community, che si rivolge alle comunità commerciali con oltre 10 membri.

Coin Insights fornisce informazioni aggiuntive su monete e gettoni specifici

Ideale per i trader focalizzati sull’ecosistema Ethereum

Versione entry-level dell’app disponibile gratuitamente

Perfetto per le comunità commerciali

CRIPTOVALUTE: 8.000+

PIATTAFORME SUPPORTATE: Windows, MacOS, Linux, Android, iOS

I concorrenti: Altpocket, Delta, CryptoWatch, Crypto Pro

Mentre Blockfolio e CoinStats sono i due grandi cani sul mercato del portafoglio crittografico, ci sono anche un certo numero di altri concorrenti imminenti là fuori. Tre dei principali concorrenti da tenere d’occhio per ora sono Altpocket, Delta e Cryptowatch.

Il punto chiave di vendita di Altpocket che lo aiuta a differenziarsi dalle altre applicazioni del portafoglio crittografico è che porta un aspetto sociale al gioco di tracciamento crittografico. Gli utenti sono in grado di tracciare le loro risorse tramite il loro smartphone o in un browser sul loro laptop e le criptovalute detenute sugli scambi più popolari del mondo possono essere sincronizzate automaticamente con il tracker del portafoglio. Chi utilizza l’app è anche in grado di interagire con altri utenti chattando direttamente con loro o visualizzando i loro profili. Gli utenti sono anche in grado di seguire altri utenti e ricevere notifiche ogni volta che effettuano un nuovo scambio. Sebbene Altpocket sia stato fondato solo nel 2017, è diventato rapidamente il tracker di portafoglio crittografico preferito dai trader che hanno bisogno di un po ‘più di interazione sociale con le loro operazioni.

Per Delta, il nome del gioco è rendere tutto il più semplice possibile per coloro che sono nuovi nello spazio criptovaluta. Se stai acquistando il tuo primo bitcoin o altra risorsa crittografica, questo potrebbe effettivamente essere il miglior tracker da utilizzare in questo momento. L’app Android e iOS è stata rilasciata nel 2017 e sono stati in grado di ottenere 1 milione di utenti entro il loro primo anno di attività. Gli utenti sono anche in grado di accedere ai loro portafogli tramite un’app desktop; Tuttavia, questa versione dell’app è ancora in versione beta. Mentre la versione gratuita di questa app è perfetta per i principianti, la versione Pro non è un grande valore. Pertanto, gli utenti potrebbero voler passare a un’app diversa una volta che si sentono più a loro agio con il mercato delle criptovalute.

Crypto Pro è un’altra grande opzione con un’interfaccia utente davvero fluida.

Recensione di Altpocket

Crea un profilo di trading di criptovalute social e interagisci con altri trader

Segui i suggerimenti dei migliori trader sulla piattaforma

Importa le tue operazioni dalle principali borse

Puoi scaricare gratuitamente questo tracker di portafoglio crittografico

CRIPTOVALUTE SUPPORTATE: 100+

PIATTAFORME SUPPORTATE: Windows, MacOS, Linux, Android, iOS

SCAMBI SUPPORTATI: Coinbase, Binance, Bittrex, Poloniex, Kraken

Panoramica di Cryptowatch

Di proprietà di Kraken

Disponibile su tutte le piattaforme tramite interfaccia web

Fai trading dal tuo tracker di portafoglio crittografico

App desktop autonoma disponibile

CRIPTOVALUTE 950

PIATTAFORME SUPPORTATE Linux, MacOS, Windows, Android, iOS

Delta

Tieni traccia di risorse crittografiche, azioni e valute in un’unica app

Interfaccia migliore di qualsiasi altro tracker di portafoglio crittografico

Molte funzionalità disponibili nella versione gratuita dell’app

Team di sviluppo estremamente attivo che apporta sempre miglioramenti

CRIPTOVALUTE: 5000+

PIATTAFORME SUPPORTATE: Windows, MacOS, Linux, Android, iOS

4.25

Funzionalità di privacy senza pari

Sincronizzazione su tutti i tuoi dispositivi Apple

Connettere l’app ai conti di scambio e ai portafogli

Tieni traccia dei metalli preziosi e delle valute legali insieme al tuo portafoglio crittografico

CRIPTOVALUTE 5000+

PIATTAFORME SUPPORTATE iPhone, iPad, Mac e Apple Watch

Kubera

Tieni traccia di tutti i tuoi investimenti in un unico posto, non solo delle criptovalute

L’interfaccia utente è facile e semplice da usare

I nuovi utenti possono accedere a una prova gratuita di 2 settimane

Collabora con 20.000 banche diverse in tutto il mondo

SUPPORTO LIMITATO PER CRIPTOVALUTE

PIATTAFORME SUPPORTATE Windows, MacOS, Linux, iOS

Cos’è un Crypto Portfolio Tracker?

Un tracker di portafoglio crittografico è fondamentalmente la tua interfaccia principale nel mercato delle risorse crittografiche. Queste applicazioni ti consentono di visualizzare tutte le tue partecipazioni crittografiche su un’unica schermata e rendono molto più facile visualizzare i tuoi saldi crittografici in tempo reale e gestire la distribuzione del tuo investimento nell’ecosistema di criptovaluta.

Sebbene tutto sia iniziato con Bitcoin nel 2009, ora ci sono migliaia di diverse risorse crittografiche che tentano di decentralizzare varie nicchie della finanza online. Mentre ad alcune persone piace semplicemente comprare bitcoin e lasciarlo sedere in un conto di scambio o portafoglio prima di toccarlo di nuovo, i trader più attivi hanno bisogno di questo tipo di app per ottenere un quadro chiaro dello stato dei loro investimenti in criptovaluta in ogni momento.

Come funzionano i Portfolio Tracker?

Esistono diversi modi in cui un tracker di portafoglio può funzionare, ma la premessa di base è che devi essere in grado di tracciare le negoziazioni di criptovaluta che stai facendo in tutti i diversi scambi che usi regolarmente. Naturalmente, potresti semplicemente aprire un foglio di calcolo sul tuo computer e inserire manualmente il valore di ogni operazione quando lo fai, ma il punto di un tracker di portafoglio crittografico è che ti consente di automatizzare questo processo e persino di accedere a un’analisi molto migliore delle tue operazioni passate.

I migliori tracker di portafoglio crittografico si concentrano sulle funzionalità di automazione e personalizzazione. Quando ogni operazione che fai può essere automaticamente aggiunta e analizzata dal tuo tracker di portafoglio crittografico, ti semplifica la vita. Inoltre, quando il tuo tracker crittografico è personalizzato per adattarsi al tuo portafoglio specifico, è molto più facile trovare le informazioni esatte di cui hai bisogno con un clic di un pulsante.

Per ottenere il massimo livello di automazione possibile, molti tracker di portafoglio crittografico si integrano con gli scambi per aggiungere automaticamente le tue operazioni e creare un grafico di facile comprensione delle tue attuali partecipazioni crittografiche. Naturalmente, non tutte le transazioni crittografiche vengono effettuate sugli scambi, quindi gli utenti di queste app a volte devono inserire manualmente anche i loro trasferimenti crittografici.

I tracker di portafoglio sono sicuri?

I tracker di portafoglio crittografico possono essere sicuri come desideri.

Mentre molti di essi possono essere integrati con i tuoi conti di scambio o portafogli crittografici non custoditi, puoi limitare la quantità di potere che il tuo tracker di portafoglio crittografico ha sui tuoi fondi crittografici. Mentre ci sono alcuni trader che non hanno problemi a dare al loro tracker di portafoglio il controllo completo sui loro conti di scambio, questo non è un requisito per l’utilizzo di queste app. In effetti, è molto più saggio utilizzare queste applicazioni di tracciamento crittografico solo in modalità di sola visualizzazione.

Con questa configurazione, il tracker del portafoglio crittografico sarà in grado di vedere tutte le tue partecipazioni crittografiche, ma non sarà in grado di inviare effettivamente quelle criptovalute da nessuna parte. Questo ti aiuta a proteggerti dal potenziale problema di sicurezza nell’app del portafoglio crittografico che porta a una perdita di fondi. L’intero punto della criptovaluta è che non devi fidarti di qualcun altro con i tuoi soldi, quindi generalmente non ha molto senso dare a queste applicazioni l’accesso ai tuoi fondi.

Gli scambi di criptovalute funzionano con i tracker di portafoglio?

Sì, molti scambi funzionano con i tracker di portafoglio tramite le loro API.

Il tuo tracker di portafoglio crittografico può essere collegato direttamente al tuo account di scambio. In effetti, sei in grado di fare trading direttamente da molti tracker di portafoglio diversi, il che ti consente di ottenere una visione completa dell’intero mercato e dei prezzi in una varietà di borse diverse da un’unica interfaccia. Detto questo, va notato che mettere una grande quantità di criptovaluta su una di queste app non è raccomandato a causa di problemi di sicurezza.

Se la società dietro l’app di tracciamento del portafoglio crittografico è stata violata, potrebbe indurre gli utenti di quell’app a scaricare una versione dannosa del software che ha lo scopo di rubare i fondi dei clienti. Detto questo, è utile collegare i tuoi conti di scambio alla tua app di portafoglio crittografico in un modo che non consenta il trading o i prelievi tramite la connessione API. Questa è un’impostazione che di solito viene modificata sul sito Web di scambio piuttosto che sul tracker del portafoglio crittografico stesso.

Va anche notato che alcune app di tracciamento crittografico consentono anche ai loro utenti di collegare i loro portafogli crittografici all’app. Proprio come le connessioni degli account di scambio, probabilmente non dovresti consentire a questo tipo di app di accedere alle tue chiavi private, poiché non avrai alcun ricorso in una situazione in cui qualcosa va storto e perdi i tuoi soldi. Detto questo, se sei più un tipo di trader buy and hold che non ha bisogno di mantenere attivi i fondi su una varietà di scambi, allora la versione di sola visualizzazione delle integrazioni del portafoglio può essere un’ottima opzione per monitorare la crescita delle tue partecipazioni crittografiche a lungo termine.

Quali funzionalità dovrei cercare in un tracker di portafoglio?

Le funzionalità che dovresti cercare in un tracker di portafoglio crittografico dipenderanno dal tuo caso d’uso specifico.

Esistono molti tipi diversi di utenti di criptovaluta, quindi è difficile per una di queste app soddisfare i desideri e i desideri di ogni singola persona che scambia criptovalute. Per questo motivo, è una buona idea provare una varietà di diverse app di portafoglio crittografico per trovare quella più adatta alle tue esigenze. Detto questo, ci sono ancora alcune funzionalità che dovresti vedere come prerequisiti per un tracker di portafoglio di criptovaluta di qualità.