Trade Republic: la piattaforma di investimento senza commissioni mensili e con zero costi di gestione

Investire nel mercato azionario è diventato sempre più accessibile grazie a piattaforme come Trade Republic.

Questa fintech tedesca si propone di semplificare il processo di investimento, consentendo agli utenti di acquistare ETF, azioni e criptovalute senza alcun costo mensile. Inoltre, Trade Republic offre vantaggi aggiuntivi, come la possibilità di ottenere un rendimento annuale sul saldo disponibile.

Vantaggi di Trade Republic

Una delle caratteristiche più rilevanti di Trade Republic è l’assenza di commissioni per le operazioni di investimento. Gli utenti possono effettuare prelievi gratuiti ovunque, a partire da un importo di 100 euro. Inoltre, la piattaforma garantisce un rendimento del 2% annuo su un saldo illimitato, grazie ai dividendi provenienti dai fondi di liquidità e agli interessi generati da banche partner.

Nuovo ETF sul mercato

Il mercato ha recentemente accolto un nuovo prodotto finanziario, il Schroder Global Equity Active ETF Acc USD, quotato su EtfPlus di Borsa Italiana. Questo ETF a gestione attiva si distingue per una commissione annuale competitiva dello 0,25%, rendendolo un’opzione interessante per gli investitori.

Opzioni di risparmio e investimento

Trade Republic offre non solo strumenti per il trading, ma anche diverse opzioni per il risparmio. Tra queste, emerge il programma Saveback, che consente di ricevere un rimborso dell’1% sulle spese effettuate con la carta associata al conto, fino a un massimo di 1.500 euro al mese. La somma recuperata viene automaticamente investita nel piano di accumulo scelto dall’utente.

Arrotondamenti e investimenti

Una funzionalità rilevante è la possibilità di arrotondare i pagamenti effettuati con la carta. L’eccedenza può essere investita in un ETF o in un’azione a scelta dell’utente, trasformando ogni acquisto in un’opportunità di investimento. Per chi desidera ampliare ulteriormente le proprie possibilità, Trade Republic offre anche l’opzione di applicare un moltiplicatore.

Conto corrente senza costi mensili

Oltre a queste opzioni di investimento, Trade Republic propone un conto corrente che consente agli utenti di gestire le proprie finanze in modo efficiente. Questo conto permette di inviare denaro, ricevere stipendi e pagare bollette senza alcun canone mensile. La fintech si distingue inoltre per i tassi di cambio competitivi e per l’assenza di commissioni nascoste sui pagamenti in valute diverse dall’euro.

Requisiti per l’apertura del conto

Per aprire un conto titoli su Trade Republic, è necessario disporre di uno smartphone Android o iPhone. I requisiti includono la maggiore età, la residenza permanente e fiscale in Italia, un conto bancario SEPA e un numero di cellulare. Questa facilità di accesso consente a chiunque desideri iniziare a investire di farlo in modo rapido ed efficiente.

Trade Republic si configura come una soluzione innovativa per coloro che vogliono entrare nel mondo degli investimenti senza affrontare costi mensili. La piattaforma offre un’ampia gamma di opzioni, in grado di soddisfare le esigenze di diversi profili di investitori, dai neofiti agli esperti.