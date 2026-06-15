Tutto quello che devi sapere sul deposito titoli per iniziare a investire

Il deposito titoli è il contenitore digitale che ti permette di custodire e gestire i tuoi investimenti. Scopri come aprirlo, quali strumenti può contenere e quali costi prevede.

Se stai pensando di entrare nel mondo degli investimenti finanziari, avrai sicuramente sentito parlare di deposito titoli. Ma cosa si nasconde dietro questo termine? In parole semplici, è il contenitore digitale che ti permette di custodire e gestire i tuoi strumenti finanziari come azioni, obbligazioni, fondi comuni ed ETF.

Non è un prodotto di investimento in sé, ma un servizio essenziale per accedere ai mercati finanziari. Senza di esso, non potrai acquistare o detenere titoli presso una banca. Vediamo insieme tutto quello che devi sapere prima di aprirne uno.

Cos’è il deposito titoli e come funziona

Il deposito titoli è un servizio accessorio collegato al tuo conto corrente principale. La sua funzione principale è quella di custodire e amministrare i tuoi strumenti finanziari. Quando acquisti un’azione o un’obbligazione, i titoli non vengono consegnati fisicamente, ma registrati in forma elettronica all’interno del tuo deposito.

La banca, in qualità di intermediario depositario, gestisce la custodia dei titoli, incassa cedole e dividendi, partecipa alle operazioni societarie e produce la rendicontazione fiscale necessaria per la dichiarazione dei redditi. Se attivi anche il servizio di home banking o trading online, il tuo deposito titoli diventa il punto di accesso per monitorare il tuo portafoglio in tempo reale e effettuare operazioni di compravendita direttamente dal browser o dall’app.

Chi ha bisogno di un deposito titoli

Chiunque desideri investire in strumenti finanziari, anche per importi contenuti, ha bisogno di un deposito titoli. Questo vale se stai pensando di acquistare:

azioni di società quotate in Borsa, italiane o estere;

obbligazioni o titoli di Stato (BTP, CCT, BOT);

fondi comuni di investimento o SICAV;

ETF (Exchange-Traded Fund, cioè fondi negoziati in Borsa che replicano un indice o un paniere di titoli).

Non serve, invece, un deposito titoli per aprire un conto deposito vincolato o per sottoscrivere polizze assicurative di ramo I, poiché questi prodotti hanno una struttura contrattuale autonoma.

Come aprire un deposito titoli

L’apertura di un deposito titoli avviene contestualmente o successivamente all’apertura del conto corrente. I requisiti standard sono:

maggiore età e residenza in Italia;

un documento d’identità valido e il codice fiscale;

un conto corrente di appoggio, sul quale vengono regolati acquisti, vendite, cedole e addebiti fiscali.

In molte banche è possibile aprire il deposito titoli anche online, direttamente dall’area clienti, senza necessità di recarsi in filiale. L’operazione è generalmente gratuita.

Quali titoli si possono custodire

Un deposito titoli può contenere una gamma ampia di strumenti finanziari, sia quotati sui mercati europei sia su quelli internazionali. Tra questi:

azioni di società quotate (es. Borsa Italiana, NYSE, Nasdaq, Xetra);

obbligazioni corporate e titoli di Stato;

fondi comuni di investimento e comparti SICAV;

ETF ed ETC (Exchange-Traded Commodity);

certificati e prodotti strutturati.

La disponibilità degli strumenti dipende dall’intermediario e dal profilo di rischio assegnato al cliente secondo la normativa MiFID II.

Costi del deposito titoli: cosa aspettarsi

Aprire un deposito titoli non comporta di norma spese di apertura, ma prevede una serie di costi ricorrenti che è utile conoscere in anticipo:

Canone di tenuta del conto (o spese di custodia): alcune banche applicano un canone fisso periodico, mensile o trimestrale oppure una commissione proporzionale al controvalore dei titoli detenuti. In altri casi il canone è zero, ma si applicano commissioni più elevate sulle singole operazioni.

(o spese di custodia): alcune banche applicano un canone fisso periodico, mensile o trimestrale oppure una commissione proporzionale al controvalore dei titoli detenuti. In altri casi il canone è zero, ma si applicano commissioni più elevate sulle singole operazioni. Commissioni sulle transazioni ogni operazione di compravendita è soggetta a una commissione, che varia in base al mercato (italiano o estero), al canale utilizzato (sportello, phone banking, online) e all’importo dell’operazione. Gli ordini eseguiti online sono generalmente i meno costosi.

ogni operazione di compravendita è soggetta a una commissione, che varia in base al mercato (italiano o estero), al canale utilizzato (sportello, phone banking, online) e all’importo dell’operazione. Gli ordini eseguiti online sono generalmente i meno costosi. Costi di rendicontazione l’estratto conto periodico del deposito titoli è gratuito se consultato online. La stampa e la spedizione cartacea comportano invece un costo aggiuntivo. Optare per la rendicontazione digitale azzera questa voce.

l’estratto conto periodico del deposito titoli è gratuito se consultato online. La stampa e la spedizione cartacea comportano invece un costo aggiuntivo. Optare per la rendicontazione digitale azzera questa voce. Imposta di bollo è la voce fiscale obbligatoria applicata automaticamente dalla banca sul valore degli strumenti finanziari detenuti.

Prima di aprire un deposito titoli, conviene confrontare il prospetto delle condizioni economiche (documento che ogni banca è tenuta a pubblicare) e verificare il costo complessivo in base alla frequenza con cui si intende operare.

È possibile aprire un deposito titoli cointestato tra due o più persone. In questo caso, l’imposta di bollo si applica sull’intero valore del deposito titoli e non viene divisa tra i cointestatari in base alla loro quota di possesso teorica. Dal punto di vista operativo, in un deposito cointestato entrambi gli intestatari possono impartire disposizioni.

Se l’intestatario di un deposito titoli viene a mancare, il portafoglio entra a far parte della massa ereditaria, con il valore calcolato alla data del decesso. Nel caso di un deposito cointestato tra coniugi, entra in successione solo la metà di competenza del defunto; l’altra metà rimane al coniuge superstite. Gli eredi possono scegliere se mantenere i titoli fino alla loro naturale scadenza, senza tassazione al momento del trasferimento, o liquidare i titoli e suddividere il ricavato pro quota, con conseguente tassazione delle eventuali plusvalenze.

È importante sapere che i titoli di Stato italiani (BTP, CCT, BOT) e i certificati di credito del tesoro non concorrono alla formazione dell’attivo ereditario ai fini dell’imposta di successione, per espressa disposizione di legge.