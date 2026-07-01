Tutto Quello Che Devi Sapere sul Poland Green Fx 1.6425% Jun36 Chf

Scopri le caratteristiche uniche del Poland Green Fx 1.6425% Jun36 Chf, un titolo di stato emesso dalla Repubblica di Polonia con un tasso cedolare annuo del 1,6425%.

Nel panorama degli investimenti internazionali, il Poland Green Fx 1.6425% Jun36 Chf si distingue come un titolo di stato emesso dalla Repubblica di Polonia offrendo opportunità interessanti per gli investitori. Questo bond, con una scadenza a giugno 2036, è quotato sul mercato MOT e presenta caratteristiche uniche che meritano un’analisi approfondita.

Il titolo, identificato dal codice ISIN CH1564488612 è stato emesso per un ammontare complessivo di 240 milioni di CHF e ha iniziato le negoziazioni il 12 giugno 2026. Con un tasso cedolare annuo del 1,6425% questo bond rappresenta una scelta interessante per chi cerca stabilità e rendimenti costanti nel lungo periodo.

Caratteristiche Tecniche del Bond

Il Poland Green Fx 1.6425% Jun36 Chf è un titolo di tipo Plain Vanilla il che significa che non presenta strutture complesse o derivati incorporati. La sua semplicità lo rende accessibile anche a investitori meno esperti. Il bond ha una periodicità di cedola annuale con la prima cedola staccata il 5 giugno 2026.

La negoziazione avviene in corso secco con una base di calcolo di 30E/360 (30/360 ISMA). Il lotto minimo di negoziazione è fissato a 5.000 unità rendendo il titolo accessibile anche a investitori con capitali moderati. Il clearing e il settlement avvengono tramite Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo.

Performance e Rendimenti

Al 30 giugno 2026 il prezzo ufficiale del bond era di 100,62 CHF. Il rendimento effettivo a scadenza lordo era dell’1,57% mentre quello netto era dell’1,37%. La duration modificata del titolo è di 9,1 anni indicando una sensibilità moderata ai cambiamenti dei tassi di interesse.

Il rateo lordo è stato calcolato a 0,12319 mentre quello netto a 0,10779. Questi valori riflettono la stabilità del titolo e la sua capacità di generare rendimenti costanti nel tempo. Il prezzo di riferimento, aggiornato al 30 giugno 2026 è rimasto invariato a 100,62 CHF.

Opportunità di Investimento

Il Poland Green Fx 1.6425% Jun36 Chf rappresenta un’opportunità interessante per gli investitori che cercano titoli di stato con un profilo di rischio moderato. La sua struttura semplice e la periodicità delle cedole annuali lo rendono adatto a chi preferisce un flusso di cassa prevedibile.

Inoltre, il bond è emesso da un paese con una solida reputazione creditizia, come la Repubblica di Polonia il che aggiunge un ulteriore livello di sicurezza. La quotazione sul mercato MOT garantisce liquidità e trasparenza, elementi fondamentali per gli investitori.

Per chi è alla ricerca di un investimento a lungo termine con rendimenti stabili, il Poland Green Fx 1.6425% Jun36 Chf potrebbe rappresentare una scelta valida. Tuttavia, come per qualsiasi investimento, è importante valutare attentamente il proprio profilo di rischio e consultare un consulente finanziario prima di prendere decisioni.