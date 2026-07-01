Manifattura e investimenti tra Tunisia, Umbria e Triveneto: opportunità e limiti

Tre ritratti del settore manifatturiero: l'espansione produttiva italiana in Tunisia con Gmi, la rete di 825 imprese coesive in Umbria e il cluster del lusso nel Triveneto che genera decine di miliardi di ricavi. Un'analisi sui nodi dell'occupazione qualificata, della formazione e dell'organizzazione industriale.

Nel panorama industriale italiano e mediterraneo emergono tre storie che, messe insieme, offrono una lettura ampia dei punti di forza e delle fragilità della manifattura. Da un lato c’è la vicenda di un gruppo calzaturiero italiano che punta a rafforzare la produzione in Tunisia; dall’altro la mappatura di una regione centrale che conta 825 imprese capaci di lavorare in rete; infine il sistema del lusso nel Triveneto, che ordina numeri impressionanti e mostra i limiti della frammentazione.

Gmi e la strategia produttiva in Tunisia: integrazione e formazione

Un gruppo italiano attivo nella produzione di calzature di alta gamma ha confermato l’intenzione di potenziare la propria presenza produttiva in Tunisia, con l’obiettivo di servire i mercati internazionali del lusso. La delegazione guidata dall’amministratore delegato e dal responsabile della filiale tunisina ha incontrato il vertice dell’Unione tunisina dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ottenendo l’impegno istituzionale a sostenere gli investimenti esteri. Il progetto si fonda su elementi concreti: una capacità produttiva segnalata superiore a 750 mila paia l’anno oltre 20 mila metri quadrati di superfici produttive e stabilimenti in Toscana oltre a unità operative all’estero, tra cui unità in Albania e in Tunisia dedicate alla produzione di tomaie.

Competenze, tempo di risposta e vicinanza geografica

Al centro del dialogo è emersa la necessità di personale qualificato e di un sistema formativo pubblico e privato capace di sostenere standard richiesti dalle grandi catene globali. Per il gruppo la scelta tunisina non è solo economica ma strategica: prossimità geografica competenze locali e tempi di risposta rapidi sono considerati leve per mantenere un’integrazione produttiva stretta con l’Italia e per servire con efficienza i mercati europei del lusso.

Umbria: 825 imprese coesive e il limite della trasformazione in crescita

Nel cuore dell’Italia centrale si trova una platea di 825 imprese manifatturiere che si distinguono non per dimensione ma per modalità di relazione: queste aziende instaurano rapporti strutturati con fornitori, università, banche e organizzazioni esterne, configurandosi come imprese coesive. Nel territorio regionale tale popolazione rappresenta il 38,9% dell’universo produttivo considerato: un valore che posiziona la regione al primo posto nel Centro ma che resta sotto la media nazionale.

Dati che spiegano la distanza tecnologica e formativa

I numeri relativi a investimenti e innovazione disegnano il vantaggio delle imprese coesive: maggiore propensione alla ricerca e sviluppo adozione di tecnologie digitali 4.0 e coinvolgimento in formazione continua. Tuttavia la crescita relativa si è arrestata negli ultimi anni e la regione fatica a tradurre la densità delle relazioni in salto qualitativo: il capitale umano, le filiere consolidate e la capacità di attrarre domanda internazionale restano elementi su cui bisogna lavorare, anche alla luce degli effetti di eventi sismici che hanno segnato alcuni percorsi di sviluppo.

Triveneto e il modello del lusso: grandi numeri, concentrazione e sfide di sistema

Nel Nordest si osserva un sistema del lusso che, pur basato su numeri concentrati, produce risultati notevoli: alcune decine di aziende aggregate generano oltre 40 miliardi di ricavi e impiegano circa 242.000 addetti nel mondo, con tassi di crescita mediamente sostenuti nonostante contesti esterni instabili. Il cluster comprende settori diversi, dalla calzatura all’occhialeria, dal fashion al design, con aziende leader che assorbono la maggior parte del fatturato del comparto.

Concentrazione e frammentazione: due facce della stessa medaglia

Il modello triveneto si regge su una combinazione di tradizione artigianale, capacità manageriale e radicamento imprenditoriale. Ma quando la domanda cala, sono le realtà più piccole della filiera a mostrare fragilità: la competenza produttiva non sempre si accompagna a strutture organizzative solide. Per questo la sfida del territorio non è solo finanziaria, ma riguarda governance capacità manageriali e coordinamento delle filiere per ridurre la frammentazione e creare valore distribuibile lungo tutta la catena.

Nel complesso, i tre casi evidenziano elementi ricorrenti: l’importanza delle competenze e della formazione, il ruolo delle reti per moltiplicare la scala delle piccole imprese, e la necessità di una governance capace di trasformare capacità produttive in crescita sostenibile. Che si tratti di espansione internazionale, di reti regionali o di campioni del lusso, il filo che unisce questi fenomeni è la necessità di coniugare patrimonio produttivo, capitale umano e struttura organizzativa per competere su scala globale.