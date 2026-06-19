Ue approva sanzioni annuali alla Russia e blocca partecipazione a eventi internazionali

L'Unione Europea ha approvato nuove sanzioni annuali contro la Russia e ha deciso di isolare Mosca dagli eventi sportivi e culturali internazionali.

In un momento di tensione crescente, l’Unione Europea ha dimostrato un fronte compatto contro la Russia. Durante il recente summit, i leader dei 27 Stati membri hanno approvato all’unanimità nuove misure restrittive e hanno ribadito la loro posizione sull’isolamento culturale e sportivo di Mosca.

Questa decisione rappresenta un passo significativo nella strategia europea contro l’aggressione russa in Ucraina, segnando un cambiamento importante rispetto alle precedenti sanzioni semestrali.

Nuove sanzioni annuali e isolamento culturale

Il Consiglio Europeo ha approvato un pacchetto di sanzioni settoriali contro la Russia che, per la prima volta, avranno una validità annuale invece che semestrale. Questa modifica è stata accolta con favore da tutti i membri, compresa l’Italia, e rappresenta un segnale forte della determinazione europea a mantenere la pressione su Mosca.

Un altro punto cruciale delle conclusioni del summit è stato l’accordo sulla partecipazione della Russia agli eventi sportivi e culturali internazionali. I leader europei hanno sottolineato che, finché non ci sarà una pace giusta e duratura in Ucraina, non si dovrebbe normalizzare la presenza russa in questi contesti. Questa decisione è arrivata dopo un dibattito intenso tra gli sherpa, con un occhio di riguardo alla recente controversia del padiglione russo alla Biennale.

Le reazioni di Zelensky e Putin

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commentato gli ultimi sviluppi con un messaggio diretto al popolo russo: “Se l’Ucraina brucia, anche la vostra Mosca brucerà”. Questo commento è arrivato dopo un massiccio attacco di droni ucraini contro obiettivi strategici a Mosca, tra cui una raffineria di Gazprom e centri commerciali. Gli attacchi hanno causato danni significativi e hanno portato alla chiusura temporanea di tutti gli aeroporti della capitale russa.

Dal canto suo, il presidente russo Vladimir Putin ha partecipato a un vertice con i leader dell’Asean a Kazan, sottolineando l’importanza dei rapporti commerciali con la Russia, vista come un fornitore sicuro di energia. Tuttavia, il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov ha avvertito che gli attacchi ucraini non favoriscono un eventuale vertice tra Putin e Zelensky.

Il sostegno internazionale all’Ucraina

Nonostante le tensioni, l’Ucraina continua a ricevere un forte sostegno internazionale. Durante il vertice del G7, i leader europei e americani hanno ribadito il loro impegno a continuare il sostegno militare e politico a Kiev. Il segretario generale della Nato, Mark Rutteha dichiarato che l’Ucraina sta cambiando gli equilibri sul campo di battaglia e che è fondamentale intensificare il sostegno per garantire la sovranità e la sicurezza del Paese.

Tuttavia, la Russia ha criticato l’approccio occidentale, affermando che gli Stati Uniti sono stati influenzati da “idee inutili, se non dannose” provenienti dall’Europa. Secondo Mosca, la situazione sul campo di battaglia non sta cambiando a favore delle forze ucraine, una posizione che contrasta con le dichiarazioni della Nato.

Gli attacchi continui e le vittime

Mentre l’Europa e l’Ucraina rafforzano la loro alleanza, il conflitto continua a causare vittime e danni. Nella notte tra mercoledì e giovedì, l’Ucraina è stata attaccata da sette missili e 239 droni, causando la morte di due persone e il ferimento di altre 17 nella regione di Dnipropetrovsk. Un uomo è morto anche nella regione di Sumy.

Questi attacchi sottolineano l’urgenza di una soluzione diplomatica, ma anche la necessità di continuare a sostenere l’Ucraina nella sua difesa contro l’aggressione russa. L’Unione Europea, con le sue nuove sanzioni e il suo impegno a isolare culturalmente e sportivamente la Russia, sta cercando di fare la sua parte in questo sforzo collettivo.