Value vs momentum: come i bias distorcono le scelte d’investimento

Recency e overconfidence influenzano la scelta tra value e momentum: principi chiave, dati sintetici e regole per evitare errori ricorrenti.

Bias, value e momentum: scegliere con mente lucida e metodo

Il confronto tra value e momentum è un classico dell’allocazione azionaria. Per value si intende l’acquisto di titoli con valutazioni contenute rispetto ai fondamentali, mentre per momentum si privilegiano i titoli con performance recenti superiori al mercato. Entrambe le logiche puntano a sfruttare anomalie comportamentali e di mercato, ma la loro adozione è spesso condizionata da bias comportamentali. Capire come recency e overconfidence spingono a scelte errate aiuta a costruire portafogli più coerenti con gli obiettivi e la tolleranza al rischio.

Il tema è rilevante perché, tipicamente, gli investitori cambiano strategia nei momenti peggiori: abbandonano il value dopo periodi di sottoperformance o entrano sul momentum quando è già “caldo”. Una struttura di decisione disciplinata riduce la probabilità di errori e favorisce la tenuta nei drawdown. Questo articolo definisce i due stili, analizza i bias chiave, presenta dati sintetici su rendimenti e rischi, e conclude con linee guida operative per mitigare le distorsioni decisionali nella selezione e nella combinazione di fattori.

Value e momentum: definizioni operative e meccanismi

Lo stile value seleziona attività con multipli come price-to-bookprice-to-earnings o free cash flow yield più favorevoli. La tesi è che il mercato, per motivi comportamentali, sovrastimi le prospettive delle società glamour e sottostimi quelle “noiose”, generando un premio value. Il momentum classifica i titoli in base a rendimenti passati su orizzonti medi, spesso escludendo il mese più recente per attenuare rimbalzi di breve. La logica è che i trend tendono a persistere grazie a inerzia informativa, ritardi nell’aggiornare le aspettative e comportamenti imitativi.

Entrambi gli approcci presentano punti di forza e fragilità. Il value tende a essere contrarian soffrendo quando il mercato premia la crescita a ogni costo; il momentum è pro-ciclico e può invertire bruscamente nelle rotazioni di leadership. La scelta non è binaria: si possono combinare stili per diversificare fonti di rischio. Tuttavia, i bias spingono spesso verso il recente vincitore o verso un’eccessiva fiducia nel proprio fiuto, minando la disciplina del processo.

Il bias di recency: perché l’ultimo periodo pesa troppo

Il recency bias porta a sovrappesare gli esiti più vicini nel tempo e a sottovalutare la distribuzione storica dei risultati. In pratica, dopo una striscia negativa del value molti concludono che “non funziona più”; dopo una corsa del momentum si presume continuità indefinita. Questo bias alimenta due errori: inseguimento delle performance e capitolazione in fondo al ciclo. Tipicamente, i periodi estremi sono seguiti da normalizzazione, ma l’investitore ancorato al recente tende a ribilanciare in modo pro-ciclico, comprando caro e vendendo a sconto.

Per attenuare il recency bias è utile codificare in anticipo: finestre d’osservazione minime per valutare uno stile, regole di ribilanciamento contro-cicliche e band di tolleranza che impediscano cambi di rotta impulsivi. Rendere visibile la storia di drawdown e di underperformance rispetto al benchmark aiuta a contestualizzare i periodi difficili come parte del ciclo, non come rottura strutturale automatica.

Overconfidence: quando l’eccesso di sicurezza costa caro

L’overconfidence spinge a sopravvalutare le proprie capacità di selezione e di timing. Nel value si traduce in portafogli troppo concentrati su pochi “affari evidenti”; nel momentum in una rotazione eccessiva con costi di transazione sottostimati. Un altro sintomo è l’illusione di controllo: piccole modifiche discrezionali ripetute che, sommate, snaturano la strategia originale. L’eccessiva fiducia amplifica i rischi di tracking error e aumenta la probabilità di abbandonare la rotta dopo una sequenza negativa, proprio quando la disciplina sarebbe più preziosa.

Mitigare l’overconfidence significa adottare checklist pre-trade, limiti massimi di posizione, simulazioni di scenari e revisione periodica dei processi non dei risultati di breve. L’uso di modelli trasparenti con parametri stabili, audit delle decisioni e definizione in anticipo di soglie di stop-loss o di alleggerimento riduce la discrezionalità impulsiva. La chiarezza sugli obiettivi (premio atteso, orizzonte, rischio accettabile) è l’antidoto alla fiducia immotivata.

Dati storici sintetici: rendimenti, rischi e trade-off

Su ampi campioni di mercati azionari, strategie value basate su multipli fondamentali mostrano tipicamente un premio medio annuo nell’ordine di alcuni punti percentuali rispetto al mercato, spesso tra il 2% e il 4%, con fasi prolungate di sottoperformance e drawdown profondi. Le strategie momentum su orizzonti medi evidenziano un premio di entità comparabile, talvolta tra il 3% e il 5%, con volatilità elevata e rischi di inversione rapida nelle rotazioni.

La combinazione dei due stili tende a migliorare il profilo rischio-rendimento: la correlazione tra i loro cicli è spesso bassa o negativa nelle fasi di stress. Tuttavia, la convivenza richiede accettare che, in molti periodi, uno dei due pesi sul risultato complessivo. Senza una cornice decisionale, il recency bias spinge a dismettere proprio il segmento in sofferenza, annullando i benefici di diversificazione e cristallizzando perdite.

Linee guida per mitigare gli errori decisionali

Un quadro operativo efficace include regole semplici e verificabili. Tra le più utili: 1) definire un Investment Policy Statement che indichi pesi target per value e momentum metrica di selezione e orizzonte minimo di valutazione; 2) usare ribilanciamenti periodici o a band per riportare i pesi verso il target in modo contro-ciclico; 3) applicare limiti di rotazione e budget di costo; 4) monitorare drawdown tracking error e dispersione tra i titoli per cogliere segnali di deriva del processo.

Utili anche strumenti comportamentali: checklist anti-recency (cosa è cambiato nei fondamentali?), diario decisionale per distinguere esiti da processi, e pre-commitment su criteri di revisione dei modelli. Una griglia di domande chiave prima di modificare pesi o parametri riduce la spinta emotiva e rende tracciabile la logica delle scelte.

Casi specifici, eccezioni e integrazioni

Esistono segmenti di mercato in cui il value può essere catturato meglio con metriche alternative (ad esempio quality-adjusted value) per evitare trappole di bilancio; allo stesso modo, il momentum può beneficiare di filtri di liquidità e volatility scaling per contenere le inversioni improvvise. In alcuni universi ristretti, i costi di transazione erodono i premi attesi: in questi contesti, la spinta dell’overconfidence a “forzare” il segnale va contrastata con soglie minime di conferma e lot size predeterminati.

Ci sono poi fasi in cui entrambi gli stili soffrono simultaneamente. È qui che il recency bias è più pericoloso: porta a rigettare la tesi proprio quando il premio di lungo periodo richiede pazienza. Un approccio multi-fattoriale che includa anche quality e size con pesi stabili e regole chiare di ribilanciamento, può rendere più sopportabile la traiettoria e aumentare la probabilità di mantenere la strategia fino a esprimere il suo potenziale.

Sintesi operativa e disciplina nel tempo

Value e momentum sono due strade diverse per catturare anomalie ripetibili, ma la loro efficacia dipende dalla capacità di contenere recency e overconfidence. Una buona pratica è definire a priori obiettivi misurabili, metriche coerenti, pesi target, orizzonti minimi e limiti di deviazione, rendendo automatica la parte più emotiva delle decisioni. La combinazione di dati sintetici, regole semplici e revisione periodica del processo, non dei risultati di breve, offre all’investitore una bussola per attraversare le fasi alterne degli stili senza inseguire ombre né abbandonare opportunità.