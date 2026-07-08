Finanza e Aerospazio: le strategie per creare campioni italiani globali

L'evento 'Finanza e Aerospazio' a Torino esplora le sfide e le opportunità della Space Economy per l'Italia, con la partecipazione di esperti del settore.

Torino si prepara a ospitare un evento di rilievo internazionale dedicato alla Space Economy un settore in rapida crescita che rappresenta una opportunità strategica per lo sviluppo economico e tecnologico dell’Italia. L’appuntamento, intitolato ‘Finanza e Aerospazio. Le sfide per la creazione di campioni globali italiani’, si terrà l’8 luglio presso l’Auditorium del grattacielo Intesa Sanpaolo e sarà trasmesso in streaming su.

La Space Economy, valutata circa 600 miliardi di dollari nel 2026, potrebbe raggiungere gli 800 miliardi entro il 2027. In questo contesto, la collaborazione tra Banca Europea per gli investimentiAgenzia Spaziale Europea e Intesa Sanpaolo assume un ruolo cruciale per sostenere la crescita della filiera italiana.

L’evento di Torino: un momento di confronto strategico

L’evento di Torino vedrà la partecipazione di importanti personalità del settore, tra cui Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, e Giorgio Marsiaj, vicepresidente di Confindustria con delega all’Aerospazio. Gregorio De Felice, Chief Economist di Intesa Sanpaolo, aprirà i lavori con un intervento sulle sfide, i risultati e le tendenze emergenti nel settore aerospaziale.

Seguirà un confronto sui fabbisogni delle PMI e sulle esperienze delle imprese, un approfondimento dedicato al rapporto tra tecnologia e mercato e le conclusioni affidate a Marco Gay, presidente dell’Unione Industriali Torino, e ad Anna Roscio, Executive Director Sales & Marketing Imprese della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo.

Il Distretto Aerospaziale Piemonte e Leonardo: una collaborazione di successo

In parallelo, il Distretto Aerospaziale Piemonte e Leonardo hanno recentemente concluso con successo un workshop intitolato ‘Strumenti e strategie per un business resiliente e sostenibile’. L’evento, ospitato presso l’Auditorium di Leonardo Aeronautics a Caselle Torinese, ha dimostrato come la cooperazione tra grandi player e PMI sia fondamentale per l’innovazione nel territorio.

Leonardo ha non solo aperto le porte della propria ‘casa’, ma ha partecipato attivamente alla definizione dei contenuti, mettendo a disposizione il proprio know-how per guidare la filiera verso nuovi standard di competitività. Paolo Rostirolla, VP Sustainable Supply Chain di Leonardo, ha illustrato la strategia del Gruppo per una catena di fornitura sempre più competitiva, resiliente e sostenibile.

Decarbonizzazione ed efficienza: i percorsi per un futuro green

Gli approfondimenti tecnici di Flavia Liguori, Sustainable Supply Chain di Leonardo, e Giuliano Mameli, SVP Procurement Services, hanno tracciato percorsi chiari per un’evoluzione ‘green’ dei processi industriali. La giornata si è conclusa con una visita esclusiva all’Area Museale di Leonardo Velivoli, un momento di grande valore simbolico per celebrare le radici e guardare insieme al futuro.

Questa iniziativa rientra pienamente nel Piano Operativo 2026-2028 del Distretto Aerospaziale Piemonte, che vede nei ‘major player’ dei partner fondamentali per favorire il dialogo tecnologico e supportare la crescita delle PMI e delle Start Up locali.

Torino si conferma così un polo d’eccellenza aerospaziale a livello internazionale, dove innovazione, sostenibilità e collaborazione tra grandi e piccole imprese creano le basi per un futuro competitivo e resiliente.