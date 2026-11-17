Il sito di Vanguard Group (Ireland) Limited presenta marchio e prodotti con finalità illustrativa, richiamando i rischi degli investimenti e i documenti da leggere prima di qualsiasi scelta.

Il sito web di Vanguard Group (Ireland) Limited ha una finalità esclusivamente illustrativa. Lo pubblica la società nello Spazio economico europeo, regolamentata in Irlanda dalla Central Bank of Ireland, e presenta il marchio Vanguard insieme ai prodotti che possono essere commercializzati in Italia, nel rispetto della normativa applicabile. Tutti i diritti sono riservati.

Natura informativa dei contenuti

Le informazioni pubblicate sul sito non costituiscono una sollecitazione all’investimento in strumenti finanziari, né una comunicazione di marketing. Chi legge deve tenere presente che investire in strumenti finanziari comporta rischi, inclusa la possibilità di perdere una parte del capitale versato. Anche un prodotto che in passato ha registrato rendimenti positivi non offre alcuna garanzia che li registri in futuro.

Documenti da consultare prima di investire

Prima di prendere una decisione su uno qualsiasi dei prodotti presentati, l’utente è invitato a leggere il Prospetto e/o il Documento contenente le informazioni chiave (KID), il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione del singolo prodotto. Questi documenti sono scaricabili gratuitamente dal sito e si possono richiedere in forma cartacea presso i soggetti incaricati della commercializzazione.

Vanguard declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall’uso delle informazioni presenti sul sito e può modificarle in qualsiasi momento, senza preavviso.