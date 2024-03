Venduto BOME in preda al panico? Ecco perché potresti tornare in gioco

in

Negli ultimi 24 ore, BOME ha registrato un aumento della domanda.

Il mercato dei derivati ha mostrato convinzione rialzista nel breve termine.

Analisi

Il Book of Meme (BOME) ha registrato guadagni del 70% dal minimo toccato a $0.087 il 19 marzo. Si prevedeva che potesse iniziare un trend al ribasso sui timeframe più bassi dato che il livello di $0.0116 non è riuscito a tenere come supporto.

Al momento della stesura, i prezzi di BOME erano di nuovo sopra questo livello, e le aspettative ribassiste non si sono avverate. Dopo un ritracciamento più profondo del previsto, BOME sembrava continuare il suo rally.

Il volume degli scambi dal 17 marzo è stato relativamente stabile, senza brusche impennate che di solito accompagnano forti rialzi dei prezzi. Questo suggeriva che il fervore rialzista non aveva ancora preso il mercato.

Tuttavia, l’RSI sull’istogramma a un’ora è risalito sopra la soglia neutrale di 50 il 21 marzo. BOME è anche salito sopra la resistenza a breve termine di $0.0134. Questo è stato uno sviluppo positivo. La struttura di mercato ha mantenuto il suo bias rialzista dato che il prezzo non è sceso al di sotto di $0.007249, il recente minimo swing.

L’OBV ha registrato un lento aumento dal 19 marzo. Unitamente al recente cambio di momentum, è stato un segnale precoce che i tori di BOME stavano guadagnando forza. La memecoin ha ancora il potenziale per fornire guadagni a tre cifre percentuali nei prossimi giorni e settimane.

Analisi Tecnica

