Vivid Money: Il Conto Business Innovativo per PMI e Freelance

Nel cuore della capitale tedesca, Berlino, nel 2020 è nata Vivid Money, una società fintech che ha rapidamente guadagnato rilevanza nel settore finanziario.

La sua proposta si distingue per l’offerta di un conto business innovativo, concepito appositamente per le piccole e medie imprese e i liberi professionisti.

Recentemente, Vivid ha lanciato un nuovo servizio chiamato Tesoreria, che consente ai clienti di massimizzare il proprio capitale attraverso una gamma di investimenti come iBond, ETF, azioni, fondi monetari e cripto-asset, tutto all’interno di un unico conto digitale. Questo approccio rende accessibili strumenti finanziari che fino a poco tempo fa erano riservati solo alle grandi aziende.

I fatti

Per chi sta considerando di aprire un conto con Vivid Money, è importante sapere che questo prodotto offre fino a 30 IBAN unici, permettendo una gestione finanziaria flessibile e personalizzata. Inoltre, il servizio include la possibilità di effettuare bonifici istantanei e di guadagnare interessi su depositi non investiti, con un tasso annuale del 4%. Questo significa che il denaro rimane sempre disponibile per le necessità quotidiane, senza vincoli.

Vantaggi delle carte aziendali

Un ulteriore aspetto interessante dell’offerta di Vivid Money riguarda le carte aziendali. L’adesione al conto business prevede la consegna gratuita della prima carta fisica per ogni dipendente, facilitando le spese aziendali. Sia le carte fisiche che quelle virtuali sono disponibili e dotate di limiti di spesa elevati per soddisfare le diverse esigenze aziendali.

Opzioni di cashback e opportunità di guadagno

Un elemento distintivo del conto business di Vivid Money è la possibilità di guadagnare un cashback fino al 10% su ogni acquisto effettuato. Per le aziende, i massimi rendimenti si ottengono tramite acquisti di pubblicità su piattaforme come Facebook e Google, oltre a articoli acquistati su Amazon. Vivid offre anche un cashback illimitato dell’1% su tutti gli acquisti, con l’eccezione di prelievi e bonifici SEPA.

Grazie a questi vantaggi, le aziende possono ottimizzare le proprie spese e massimizzare il ritorno economico delle proprie operazioni quotidiane. Inoltre, la combinazione di strumenti di investimento e gestione delle finanze rende il conto business di Vivid Money una scelta strategica per chi desidera crescere nel mercato attuale.

Investimenti accessibili a tutti

Con il servizio Tesoreria, Vivid Money democratizza l’accesso agli investimenti. Le piccole e medie imprese, spesso escluse da opportunità finanziarie vantaggiose, possono ora investire in una varietà di asset. La possibilità di acquistare o vendere questi asset in qualsiasi momento, mantenendo i fondi disponibili, è un vantaggio competitivo significativo che consente alle aziende di reagire rapidamente alle esigenze del mercato.

Vivid Money si propone come un partner ideale per le piccole e medie imprese e i liberi professionisti. Con un conto business versatile, ricco di funzionalità e opportunità di guadagno, Vivid Money sta cambiando il modo in cui le aziende gestiscono le proprie finanze e investono nel futuro.