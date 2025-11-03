Vivid Money: il conto corrente che offre fino al 4% di rendimento sui tuoi risparmi

Nel panorama finanziario attuale, molti italiani continuano a considerare il conto corrente come la soluzione più sicura per gestire i propri risparmi.

Tuttavia, questa scelta spesso porta a una stagnazione dei fondi, senza alcun rendimento. Fortunatamente, esistono alternative come Vivid Money, una startup innovativa che offre un conto con interessi competitivi.

Vivid Money non è solo un conto corrente tradizionale, ma un servizio finanziario completo che permette di guadagnare fino al 4% annuo su liquidità non investita. Questa proposta è particolarmente interessante per chi non ha esperienza nel mercato finanziario e desidera una soluzione semplice per far fruttare i propri risparmi.

Funzionalità del conto Vivid Money

Il Conto Interessi di Vivid Money è appositamente progettato per aziende e liberi professionisti, offrendo un modo efficace per gestire la liquidità. Per i primi quattro mesi, i clienti possono godere di un tasso di interesse del 4%, che poi scende a un massimo del 2% in base al piano scelto. Ci sono due opzioni principali: il tasso fisso e il tasso variabile.

Opzioni di investimento

Con il tasso fisso, gli utenti possono mantenere il 4% iniziale e poi scegliere un piano che garantisca fino al 2%. Al contrario, il tasso variabile consente di guadagnare fino al 5%, ma con la necessità di scegliere tra tre strategie di investimento: Crescita, Bilanciata e Conservativa, ciascuna adattata al profilo di rischio dell’utente.

Una caratteristica distintiva del Conto Interessi è l’accredito giornaliero dei rendimenti, che consente agli utenti di vedere il proprio saldo crescere giorno dopo giorno. Questa trasparenza rende Vivid Money un’opzione attraente rispetto ai tradizionali prodotti di risparmio vincolati, dove i fondi non possono essere ritirati facilmente.

Vantaggi per i professionisti

Per i liberi professionisti, iscriversi al piano Standard di Vivid Money è gratuito e offre numerosi vantaggi. Con un IBAN italiano unico, gli utenti possono beneficiare di un tasso d’interesse fisso iniziale del 4% e di un’assistenza clienti disponibile 24 ore su 24. Questo è particolarmente utile per chi ha bisogno di supporto immediato nella gestione delle proprie finanze.

Flessibilità e accessibilità

Un altro aspetto positivo di Vivid Money è la flessibilità nel prelievo dei fondi. Gli utenti possono trasferire la loro liquidità al conto principale in qualsiasi momento, evitando così le restrizioni tipiche di altri strumenti di risparmio. Questo significa che, se necessario, è possibile accedere rapidamente ai propri soldi, mantenendo al contempo la possibilità di guadagnare interessi.

Vivid Money rappresenta una soluzione interessante per coloro che desiderano ottimizzare i propri risparmi senza dover affrontare la complessità dei mercati finanziari. Con un’offerta che combina alta liquidità e rendimenti competitivi, è un’opzione da considerare seriamente per chi cerca di far crescere il proprio patrimonio.