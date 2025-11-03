Vivid Money: il conto corrente che ti fa guadagnare fino al 4% di interessi

In un contesto economico in cui la liquidità può risultare inattiva, Vivid Money emerge come una soluzione vantaggiosa per chi desidera vedere crescere i propri risparmi.

Questa startup tedesca ha progettato un conto corrente che offre un IBAN italiano e consente di guadagnare fino al 4% di interesse annuo sulla liquidità non investita.

Tradizionalmente, molti italiani continuano a preferire i conti correnti standard, evitando la complessità di strumenti finanziari più avanzati come azioni o ETF. Con l’innovazione proposta da Vivid, anche chi non ha competenze finanziarie può trarre vantaggio dai propri risparmi.

Il conto interessi di Vivid Money

Il conto interessi di Vivid Money si distingue per la sua capacità di valorizzare la liquidità non investita, offrendo un tasso d’interesse iniziale del 4% per i primi quattro mesi. Successivamente, gli utenti possono continuare a guadagnare fino al 2%, a seconda del piano scelto al momento dell’apertura del conto.

Scelte di investimento e tassi variabili

Una delle caratteristiche chiave di questo conto è la possibilità di optare tra un tasso fisso e un tasso variabile. Il tasso fisso garantisce l’interesse promesso, mentre il tasso variabile può arrivare fino al 5%, richiedendo una scelta strategica tra tre profili di rischio: Crescita, Bilanciata e Conservativa. Questo approccio consente agli utenti di personalizzare la propria esperienza in base alle proprie esigenze finanziarie.

Vantaggi per liberi professionisti e aziende

Vivid Money offre un piano Standard gratuito che si rivela particolarmente vantaggioso per i liberi professionisti. Questo piano include conti con IBAN italiani unici, assistenza clienti disponibile 24 ore su 24 e accesso a strumenti finanziari che semplificano la gestione delle finanze quotidiane. La startup si distingue anche per il fatto che gli interessi vengono accreditati ogni giorno lavorativo, consentendo agli utenti di osservare il proprio saldo crescere in tempo reale.

Un occhio al cashback

Oltre agli interessi, Vivid Money propone un programma di cashback per le spese effettuate con la carta associata al conto, che può arrivare fino al 10% per ogni acquisto. Questo rappresenta un ulteriore incentivo per chi desidera ottimizzare le proprie spese quotidiane e ottenere un ritorno su di esse. Inoltre, il cashback illimitato fino all’1% è applicabile su tutte le transazioni, ad eccezione dei bonifici SEPA e dei prelievi.

Un impegno verso il mercato italiano

Con l’introduzione dell’IBAN italiano, Vivid Money mira a rafforzare la propria presenza nel mercato locale, facilitando le transazioni per aziende e liberi professionisti. Gianluigi Girardi, Country Manager di Vivid in Italia, ha sottolineato l’importanza di fornire soluzioni finanziarie pratiche e conformi alle normative nazionali. Questo passo rappresenta un impegno concreto verso le esigenze degli imprenditori italiani.

Vivid Money si propone come un’opzione interessante per chi desidera far fruttare i propri risparmi senza affrontare complicate operazioni di investimento. Con interessi competitivi, un sistema di cashback e un’attenzione particolare alle esigenze del mercato italiano, questa startup si afferma come un partner ideale per la gestione delle finanze personali e aziendali.