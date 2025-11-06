Vivid Money: Scopri gli Interessi e il Cashback del Tuo Conto Corrente

Negli ultimi anni, la gestione delle finanze personali e aziendali ha subito un’evoluzione significativa grazie all’emergere di nuove soluzioni fintech.

Tra queste, Vivid Money si distingue come un’opzione allettante per chi cerca un conto corrente che unisce rendimenti e vantaggi sui pagamenti. Questa piattaforma offre opportunità per massimizzare il valore della liquidità non investita e per ottenere un ritorno sulle spese quotidiane.

Vantaggi del conto Vivid Money

Il conto Vivid Money presenta un sistema di rendimenti che attrae sia i liberi professionisti sia le piccole imprese. Per i primi quattro mesi, gli utenti possono beneficiare di un tasso d’interesse fisso del 4% sulla liquidità non investita, che scende successivamente fino al 2% in base al piano selezionato. Questo meccanismo consente di guadagnare ogni giorno, con la flessibilità di prelevare fondi quando necessario, senza penalità.

Il sistema di cashback

Oltre agli interessi, Vivid Money offre un sistema di cashback che rappresenta un ulteriore incentivo all’utilizzo della carta. Ogni acquisto effettuato con la carta associata al conto genera un ritorno di denaro dell’1%, ma per categorie specifiche, come gli acquisti su piattaforme come Amazon o per campagne pubblicitarie su social media, il cashback può arrivare fino al 10%. Questo rende ogni spesa non solo un’uscita, ma anche un’opportunità di guadagno.

Caratteristiche del conto aziendale

Il piano Standard di Vivid Money si presenta con un canone completamente gratuito e include vantaggi come bonifici SEPA istantanei e carte virtuali e fisiche senza costi aggiuntivi. Ogni cliente ha accesso a un IBAN unico e illimitato, facilitando la gestione delle transazioni quotidiane e permettendo un’organizzazione finanziaria più efficiente.

Flessibilità e integrazione

Non solo il rendimento è un punto forte, ma anche la flessibilità della gestione. Vivid Money consente di aprire fino a 30 sotto-conti, ognuno con il proprio IBAN e carta di debito dedicata. Questa struttura è ideale per chi necessita di gestire le spese di collaboratori o progetti diversi, semplificando la rendicontazione e il controllo delle uscite. La piattaforma è completamente integrata con i principali software di contabilità, facilitando ulteriormente la gestione aziendale.

Per chi è adatto Vivid Money?

Questo conto è particolarmente vantaggioso per le partite IVA e i liberi professionisti che cercano un modo per ottimizzare le proprie finanze senza complicazioni burocratiche. La possibilità di guadagnare sugli importi non investiti, combinata con un sistema di cashback generoso, rende Vivid Money una scelta strategica per chi desidera massimizzare i propri guadagni e semplificare la gestione delle spese quotidiane.

Infine, Vivid Money non si limita a offrire un semplice conto corrente, ma propone anche strumenti per pianificare viaggi aziendali, con cashback fino al 30% sulle prenotazioni di hotel, rendendo così questo servizio un compagno ideale per chi viaggia per lavoro. Con un’interfaccia intuitiva e un’app mobile completa, tenere sotto controllo le finanze è più semplice che mai.