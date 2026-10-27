Tre giorni a Cagliari hanno riunito economisti, ricercatori e studenti per la 67ª Riunione Scientifica Annuale della SIE, tra conferenze, workshop e scambi di idee.

Il 22, 23 e 24 ottobre 2026 la Società Italiana di Economia (SIE) ha celebrato la sua 67ª Riunione Scientifica Annuale presso il Palazzo Baffi dell’Università di Cagliari, nel campus Sant’Ignazio. L’evento ha richiesto la partecipazione di più di 500 ricercatori, docenti universitari e professionisti del settore, tutti riuniti per condividere gli ultimi sviluppi della ricerca economica italiana e internazionale.

Obiettivi e cornice istituzionale della riunione

La manifestazione, organizzata con il supporto del dipartimento di Economia dell’Università di Cagliari, si prefiggeva di creare un polo di discussione su tematiche chiave quali politica monetaria, sviluppo sostenibile, innovazione tecnologica e mercati del lavoro. Il Presidente della SIE ha sottolineato l’importanza di un dialogo interdisciplinare per affrontare le sfide economiche contemporanee, invitando i partecipanti a contribuire con studi empirici e modelli teorici avanzati.

Sessioni plenarie e interventi di spicco

Il programma ha previsto due giornate di sessioni plenarie, con relatori di fama internazionale. Tra i protagonisti spiccano professori provenienti da istituzioni come la Bocconi, l’Harvard Business School e la London School of Economics, che hanno presentato analisi su inflazione post-pandemica e politiche fiscali innovative. Le presentazioni sono state integrate da tavole rotonde aperte al dibattito, favorendo uno scambio diretto tra accademia e mondo imprenditoriale.

Programma e tematiche approfondite

Il terzo giorno è stato dedicato a workshop tematici su argomenti specifici: finanza comportamentale, economia digitale, politiche di coesione territoriale e economia ambientale. Ogni workshop ha previsto gruppi di lavoro pratici, nei quali i partecipanti hanno analizzato dati reali, proposto policy brief e valutato impatti economici di scenari futuri. In particolare, il workshop sull’economia circolare ha attirato l’attenzione di rappresentanti delle istituzioni regionali sarde.

Networking e opportunità di collaborazione

Oltre alle sessioni scientifiche, la riunione ha offerto numerose occasioni di networking. Un’area dedicata agli espositori ha ospitato editori accademici, società di consulenza e start-up fintech, creando un ambiente fertile per collaborazioni di ricerca e progetti congiunti. I giovani ricercatori hanno potuto presentare i propri lavori in poster session, ricevendo feedback costruttivo da esperti del settore.

Impatto sulla comunità accademica e prospettive future

Il risultato più evidente è stato il consolidamento della SIE come punto di riferimento per la diffusione della ricerca economica in Italia. I verbali della riunione, già disponibili online, fungeranno da risorsa per studiosi e policy-maker. Inoltre, la scelta di Cagliari come sede ha valorizzato il ruolo delle università del Sud nella produzione di conoscenza economica, aprendo la strada a future edizioni in altre città del Mezzogiorno.

Guardando al futuro, la SIE ha annunciato l’intenzione di ampliare il format dell’incontro, includendo format ibridi e sessioni virtuali per aumentare la partecipazione internazionale. L’obiettivo è trasformare la Riunione Scientifica Annuale in un hub permanente di innovazione, dove economia, tecnologia e politiche pubbliche si incontrano per guidare lo sviluppo sostenibile del Paese.