Accantonamento fondo di solidarietà comunale 2026: novità e consultazione per il PEE

Il quadro normativo relativo ai trasferimenti verso gli enti locali ha registrato un aggiornamento formale con il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, datato 28 gennaio 2026.

Il provvedimento, corredato dall’allegato A, disciplina l’uso dell’accantonamento sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2026 a seguito di verifiche sui valori impiegati per il riparto. Il testo fa riferimento al DPCM del 16 aprile 2026 e risulta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 132 del 10 giugno 2026, con registrazione alla Corte dei Conti il 2 marzo 2026 al n. 791.

Parallelamente, sul fronte locale è stata aperta una fase di consultazione pubblica per il Piano di Emergenza Esterna relativo allo stabilimento Mariani S.r.l. di Castelgerundo. La bozza del PEE è stata condivisa al termine di un tavolo tecnico convocato in Prefettura e verrà esposta sui siti istituzionali per raccogliere osservazioni entro il termine indicato. Questa doppia dinamica — normativa nazionale e partecipazione territoriale — mette in evidenza come le scelte di finanza pubblica e le misure di protezione civile si intreccino nella gestione locale.

Il decreto e la riassegnazione delle risorse

Il provvedimento del 28 gennaio 2026 stabilisce modalità e limiti per l’utilizzo dell’accantonamento destinato al Fondo di solidarietà comunale 2026. In termini pratici, si tratta di un aggiustamento del riparto che segue verifiche tecniche sui dati impiegati nella ripartizione delle risorse. L’intervento è stato predisposto nel quadro del DPCM del 16 aprile 2026 e la pubblicazione ufficiale in Gazzetta chiarisce l’efficacia delle disposizioni; la registrazione alla Corte dei Conti (n. 791) certifica la regolarità contabile del testo. Per gli enti locali questo significa una riallocazione che può incidere sui bilanci di competenza e sulle programmazioni già avviate.

Aspetti amministrativi e pubblicazione

La diffusione del decreto è avvenuta tramite la sezione “I Decreti” e l’avviso relativo è in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Dal punto di vista procedurale, la presenza dell’allegato A e le indicazioni di registrazione alla Corte dei Conti costituiscono passaggi formali che abilitano l’azione amministrativa successiva. Gli operatori degli uffici finanziari comunali dovranno aggiornare le poste di bilancio alla luce delle nuove indicazioni e verificare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni iniziali.

La bozza del PEE per lo stabilimento Mariani S.r.l.

In Prefettura a Lodi si è discussa e concordata la bozza del Piano di Emergenza Esterna per lo stabilimento Mariani S.r.l. di Castelgerundo, con la partecipazione di un Gruppo di lavoro appositamente costituito. Il lavoro è stato coordinato dal Prefetto di Lodi, Davide Garra, e ha raccolto osservazioni di varie istituzioni e strutture tecniche. In ottemperanza al quadro normativo vigente, tra cui il D.Lgs. n. 105/2015 (art. 21, comma 1) e il D.M. n. 200/2016 (art. 3), la bozza è stata pubblicata per consentire la consultazione della popolazione interessata.

Chi è coinvolto e come partecipare

Al tavolo hanno preso parte rappresentanti della Provincia di Lodi, dei Comuni di Castelgerundo e di Maleo, della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, della Sezione di Polizia Stradale di Lodi, dell’ATS Città Metropolitana di Milano, dell’ASST LODI, dell’AREU – SOREU, dell’AAT 118 di Lodi, dell’ARPA Dipartimento Provinciale di LODI, del Centro Antiveleni Pavia CAV- CNIT Fondazione Maugeri e del gestore dello stabilimento. La Prefettura di Lodi ha pubblicato la bozza sul proprio sito e, insieme ai Comuni interessati, invita i cittadini a inviare osservazioni, proposte o richieste alla casella di posta elettronica di protocollo entro trenta giorni dalla pubblicazione, ossia fino al 10 aprile 2026. Le osservazioni raccolte saranno esaminate dal Gruppo di lavoro in vista dell’approvazione definitiva del Piano.

Impatto pratico per enti e cittadini

Per gli enti locali l’operazione sul Fondo di solidarietà comunale 2026 impone una revisione delle previsioni finanziarie e richiede trasparenza nella comunicazione degli effetti sugli equilibri di bilancio. Per la cittadinanza, la pubblicazione della bozza del PEE rappresenta un momento di partecipazione: le segnalazioni collettive o individuali possono contribuire a migliorare misure di prevenzione e coordinamento in caso di emergenza. In entrambi i casi, è fondamentale che le amministrazioni mantengano aperti i canali informativi e che gli stakeholders seguano i termini procedurali indicati per non perdere la possibilità di intervenire.

In sintesi, il decreto del 28 gennaio 2026 e la consultazione avviata dalla Prefettura di Lodi sono due passaggi collegati alla gestione sia delle risorse finanziarie sia della sicurezza territoriale. Chi desidera approfondire può consultare la sezione I Decreti del sito istituzionale e la pagina dedicata alla protezione civile della Prefettura, dove è disponibile la documentazione relativa al Piano di Emergenza Esterna per lo stabilimento Mariani S.r.l.