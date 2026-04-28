HOYA BIT primo exchange di criptovalute certificato BSI ISO 14068-1 per impatto zero

Il 24 aprile 2026 HOYA BIT, exchange con base a Taiwan, ha annunciato di essere diventato il primo exchange di criptovalute al mondo a ricevere la certificazione BSI ISO 14068-1.

La consegna del riconoscimento è avvenuta in loco, con la presenza di Bryn Sutton, vicepresidente di BSI, e di Aiman Ali, responsabile globale per la sostenibilità, a sottolineare l’importanza dell’avvenimento. Questo traguardo è il risultato di un processo che ha integrato valutazione delle emissioni, governance e verifiche indipendenti come elementi centrali dell’attività dell’exchange.

Ottenere la certificazione da BSI, il primo organismo nazionale di normazione riconosciuto a livello globale, significa allinearsi a standard che aziende tecnologiche di riferimento come Microsoft e Google considerano punti di riferimento per la compliance digitale. Per HOYA BIT la certificazione non è stata un’obiettivo simbolico, ma la conferma di un percorso strutturato volto a misurare, ridurre e compensare le emissioni generate dall’intero ciclo operativo della piattaforma.

Cosa prescrive la norma ISO 14068-1

La ISO 14068-1 richiede alle organizzazioni di rendicontare le emissioni su un orizzonte di vita completo e di dichiarare un piano di riduzione coerente e verificabile. In pratica, le aziende devono pubblicare i dati sulle emissioni, definire obiettivi misurabili e sottoporre il tutto a controlli di terze parti. Qui la parola chiave è trasparenza: la norma impone una rendicontazione che possa essere esaminata e confrontata. Inoltre, l’approccio valorizza l’adozione di metodologie riconosciute per stabilire target attendibili e per dimostrare progressi reali nel tempo.

Definizioni e concetti fondamentali

Per chiarire, la neutralità carbonica è il risultato di un bilanciamento tra emissioni generate e riduzioni o rimozioni reali e misurate; non si tratta solo di dichiarazioni simboliche. La norma enfatizza la necessità di misurare le emissioni di portata diretta e indiretta e di adottare meccanismi di verifica indipendenti. In questo contesto, verifica di terze parti indica controlli esterni condotti da organismi accreditati per validare l’accuratezza dei dati e la conformità ai requisiti normativi.

Strumenti e standard adottati da HOYA BIT

Sotto la guida della fondatrice Zoe Peng, HOYA BIT ha scelto di adottare la metodologia SBTi per definire obiettivi di riduzione allineati alla scienza climatica e di impiegare progetti di compensazione certificati Gold Standard. Questa combinazione punta a privilegiare iniziative con impatto misurabile, in particolare progetti legati alle energie rinnovabili che contribuiscono agli Obiettivi di sviluppo sostenibile. L’approccio dimostra la volontà di bilanciare azioni interne di riduzione con investimenti in soluzioni che generino benefici ambientali misurabili.

Perché SBTi e Gold Standard contano

La scelta della SBTi offre un quadro per stabilire target coerenti con il limite di riscaldamento globale, mentre il Gold Standard garantisce che i progetti di compensazione producano risultati tangibili in termini di emissioni evitate o rimosse. Con questi strumenti, l’attenzione non è solo sul calcolo delle emissioni, ma anche sulla qualità delle azioni di mitigazione. Per gli utenti e per gli stakeholder, questo aumenta la credibilità delle misure adottate dall’exchange.

Implicazioni per il settore delle criptovalute

La certificazione ottenuta da HOYA BIT rappresenta un precedente significativo per l’industria delle criptovalute, spesso sotto pressione per l’impatto ambientale delle infrastrutture. Dimostrare la governance del carbonio attraverso standard riconosciuti può diventare un elemento distintivo di fiducia per gli utenti e per i regolatori. Come sottolineato dalla leadership dell’exchange, la maturità del settore passa dalla capacità di tradurre innovazione tecnica in pratiche di responsabilità verificabili.

Un invito al dialogo globale

La partecipazione di HOYA BIT alle celebrazioni per il 125° anniversario di BSI è stata interpretata come un segnale della crescente integrazione del settore degli asset digitali nelle piattaforme internazionali di governance sostenibile. Questo tipo di riconoscimenti contribuisce a creare spazi di confronto con istituzioni, aziende tecnologiche e progetti ambientali, aprendo la strada a collaborazioni che possono moltiplicare l’impatto positivo delle iniziative intraprese.

Guardando avanti, HOYA BIT ha annunciato l’intenzione di migliorare continuamente la rendicontazione delle emissioni e di offrire agli utenti strumenti concreti per partecipare agli sforzi di riduzione. L’obiettivo dichiarato è trasformare la sostenibilità in un impegno condiviso e operativo, in cui la trasparenza e la verifica indipendente restino criteri centrali per valutare l’affidabilità delle piattaforme nel mercato digitale.