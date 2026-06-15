Accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale: tutte le modalità

La Scuola di Management ed Economia offre diverse opzioni per accedere ai suoi corsi di laurea e laurea magistrale. Scopri come iscriverti e quali sono i requisiti.

La Scuola di Management ed Economia rappresenta un punto di riferimento per chi desidera intraprendere un percorso di studi in ambito economico e manageriale. Con una vasta gamma di corsi di laurea triennali e lauree magistrali, la scuola offre opportunità formative di alto livello, adattandosi alle diverse esigenze degli studenti.

L’accesso ai corsi può avvenire attraverso modalità differenti, a seconda del programma scelto. Questa flessibilità permette agli aspiranti studenti di trovare il percorso più adatto alle proprie aspirazioni e competenze.

Modalità di accesso ai corsi triennali

I corsi di laurea triennali della Scuola di Management ed Economia possono essere ad accesso libero o ad accesso programmato. L’accesso libero consente a tutti gli studenti di iscriversi senza dover superare test di ammissione, mentre l’accesso programmato richiede il superamento di specifici esami o prove di selezione.

Per i corsi ad accesso programmato, è fondamentale consultare i bandi di ammissione pubblicati sui siti dei singoli corsi di studio. Questi documenti contengono tutte le informazioni necessarie sulle date delle prove, i requisiti di ammissione e i criteri di selezione. È importante prestare attenzione ai dettagli per non perdere scadenze cruciali.

Modalità di accesso alle lauree magistrali

Le lauree magistrali, invece, richiedono generalmente un processo di selezione più articolato. Gli studenti devono possedere una laurea triennale in un ambito affine e superare una valutazione basata su criteri specifici, come il curriculum accademico, le esperienze professionali e, in alcuni casi, un colloquio motivazionale.

Anche in questo caso, i dettagli specifici sono disponibili sui siti dei singoli corsi di studio. È consigliabile visitare regolarmente queste pagine per rimanere aggiornati su eventuali modifiche ai requisiti di ammissione o alle date delle selezioni.

Informazioni utili per l’anno accademico 2026-2027

Per l’anno accademico 2026-2027, la Scuola di Management ed Economia ha previsto una serie di iniziative per facilitare l’accesso ai corsi. Tra queste, ci sono sessioni informative, open day e tutoraggi personalizzati per guidare gli studenti nella scelta del percorso più adatto.

Le date precise di queste attività saranno comunicate attraverso i canali ufficiali della scuola, inclusi il sito web e i social media. Gli studenti interessati sono invitati a monitorare questi canali per non perdere nessuna opportunità.