Accesso alle criptovalute con ETP regolamentati: la proposta di Mintos

Negli ultimi anni l’interesse per le criptovalute è cresciuto rapidamente, ma molti investitori restano frenati dalla complessità operativa: gestione dei wallet, custodia delle chiavi private e scelta delle piattaforme di scambio.

Gli Exchange-Traded Products (ETP) rappresentano un’alternativa che trasferisce la responsabilità della custodia a emittenti regolamentati, permettendo di negoziare l’esposizione alle criptovalute come si farebbe con altri strumenti quotati. Su Mintos questa soluzione è disponibile con investimenti minimi contenuti e condizioni promozionali valide fino al 30 aprile 2026.

Che cosa sono gli ETP su criptovalute e come funzionano

Un ETP è un prodotto finanziario che replica il prezzo di un’attività sottostante e viene scambiato in borsa. In pratica, acquistando un ETP su criptovalute ottieni esposizione ai movimenti di prezzo di monete come Bitcoin o Ethereum senza doverle detenere fisicamente. Per gli investitori retail questo si traduce in una gestione più semplice: nessun wallet da configurare, nessuna chiave privata da custodire e operazioni eseguite direttamente tramite la piattaforma di intermediazione. Gli emittenti lavorano con depositari e custodi regolamentati per mantenere la trasparenza e ridurre il rischio operativo.

Vantaggi pratici per chi entra nel mercato

Dal punto di vista pratico, i principali benefici sono la semplicità e l’integrazione: puoi aggiungere criptovalute al tuo portafoglio esistente su Mintos senza aprire conti separati. I prodotti offerti sono emessi da istituzioni riconosciute come BlackRock iShares, VanEck e Bitwise, che applicano misure di sicurezza professionali e custodiscono gli asset con procedure di cold storage quando previsto. Inoltre, la negoziazione avviene secondo regole di mercato tradizionali, migliorando la trasparenza rispetto all’acquisto diretto su exchange non regolamentati.

Rischi e limiti da considerare

Anche se gli ETP mitigano alcuni aspetti operativi, restano soggetti alla volatilità intrinseca delle criptovalute: i prezzi possono oscillare sensibilmente in poche ore. Inoltre, esistono costi integrati nel prodotto, come il Total Expense Ratio (TER), che incide sulla performance netta. La protezione aggiuntiva arriva dal quadro regolamentare europeo (tra cui requisiti di trasparenza e supervisione), dalla segregazione degli asset e dall’impiego di custodi professionali, tuttavia l’investimento può comportare perdite parziali o totali del capitale. Investi solo quanto sei disposto a mettere a rischio.

Quali criptovalute sono disponibili e come vengono selezionate

La gamma proposta su Mintos include sette asset consolidati, scelti in base a criteri di capitalizzazione, adozione e liquidità. Tra le opzioni trovi Bitcoin (iShares Bitcoin ETP), Ethereum (VanEck Ethereum ETN), XRP (Bitwise Physical XRP ETP), Solana (VanEck Solana ETN), TRON (VanEck TRON ETN), Avalanche (VanEck Avalanche ETN) e Litecoin (Bitwise Physical Litecoin ETP). La selezione segue principi di supporto fisico quando possibile, affidabilità degli emittenti e criteri di efficienza dei costi per offrire prodotti con un rapporto rendimento/commissioni competitivo.

Partnership e integrazione con l’offerta esistente

Il lancio degli ETP su criptovalute avviene in collaborazione con Upvest, che fornisce l’infrastruttura tecnica e i servizi di intermediazione necessari per l’integrazione nell’ambiente di Mintos. Grazie a questa sinergia, gli investitori possono gestire in un unico conto classi di attivo diverse — prestiti, obbligazioni, immobili, ETF e ora criptovalute — rendendo più semplice la costruzione di portafogli diversificati senza moltiplicare piattaforme e procedure amministrative.

Costi, condizioni e come iniziare

Per agevolare l’approccio, su Mintos l’investimento minimo per gli ETP è di soli 5 €. Inoltre, fino al 30 aprile 2026 non sono applicate commissioni di ordine sulla piattaforma; successivamente verrà addebitata una tariffa per operazione pari a 0,99 € o allo 0,49% dell’ordine, a seconda di quale importo sia maggiore. È importante ricordare che oltre a queste spese esistono le commissioni di gestione del fornitore (il TER), che sono integrate nel prezzo dell’ETP: per esempio, un TER dello 0,25% su un investimento di 1.000 € si traduce in circa 2,50 € annui inclusi nella performance del prodotto.

Primi passi pratici

Per iniziare basta un account su Mintos, selezionare l’ETP desiderato e procedere all’acquisto come con qualsiasi altro titolo quotato. Non è necessario creare wallet esterni né gestire chiavi private. Prima di investire, valuta la tua propensione al rischio, controlla il prospetto informativo dell’emittente e considera le implicazioni fiscali dell’investimento nella tua giurisdizione. Ricorda che, sebbene gli ETP offrano un canale più semplice e regolamentato per accedere alle criptovalute, mantengono l’esposizione alla volatilità di mercato tipica di queste attività.