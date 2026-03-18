Part time per chi è vicino alla pensione: guida pratica e aspetti da considerare

La possibilità di ridurre l’orario di lavoro negli ultimi anni prima dell’uscita definitiva rappresenta una novità pensata per rendere più graduale il passaggio alla pensione.

L’intervento, inserito nel decreto per le PMI approvato dal Senato il 4 marzo, nasce con due obiettivi principali: alleviare il carico lavorativo per i dipendenti prossimi all’uscita e favorire l’ingresso dei giovani sul mercato del lavoro. Tuttavia, dietro al meccanismo semplice in apparenza si nascondono elementi tecnici che richiedono attenzione e calcoli personalizzati.

Questa analisi spiega chi può accedere alla misura, come vengono gestiti i contributi e perché la riduzione dell’orario può avere conseguenze sul futuro assegno pensionistico. Verranno illustrati i limiti di spesa della sperimentazione, alcuni esempi pratici sul calcolo dell’assegno e consigli operativi per chi sta valutando di aderire. L’obiettivo è fornire una bussola utile senza tralasciare il linguaggio tecnico necessario per comprendere il funzionamento previdenziale.

Come è strutturata la sperimentazione

La misura riguarda imprese con fino a 50 dipendenti e si rivolge ai lavoratori che matureranno i requisiti per la pensione entro due anni. È prevista la possibilità di ridurre l’orario fino al 50% secondo modalità orizzontali o per giorni, a seconda dell’organizzazione aziendale. Per ogni dipendente che passa al part time l’impresa deve assumere un nuovo lavoratore under 35, creando così un meccanismo di ricambio generazionale. La finalità non è solo il beneficio individuale ma anche un impatto occupazionale mirato per i giovani.

Finanziamento e platea potenziale

Il fondo previsto dal decreto è limitato: 1 milione di euro per il 2026 e 1,4 milioni di euro per il 2027. Questa dotazione ridotta implica che la sperimentazione potrebbe coprire una platea contenuta, con stime indicano un ordine di grandezza intorno a 1.000 lavoratori in tutta Italia. È quindi importante considerare che non tutti i richiedenti potrebbero essere soddisfatti e che la sperimentazione ha natura temporanea e pilota.

Retribuzione, contributi e coperture figurative

Dal punto di vista retributivo, il passaggio al part time comporta una riduzione immediata della busta paga, ma il decreto prevede meccanismi compensativi. La quota contributiva a carico del lavoratore (pari al 9,19% dello stipendio nel riferimento normativo) non verrebbe più versata all’INPS ma corrisposta in busta paga, migliorando così il netto percepito. Parallelamente è prevista una copertura contributiva figurativa per il periodo di orario ridotto: ai fini del montante contributivo la storia lavorativa sarà considerata equivalente a un rapporto a tempo pieno.

Quando la busta paga sale ma la pensione rischia

La copertura figurativa protegge la continuità contributiva, ma non annulla completamente i rischi legati al calcolo finale dell’assegno. Chi rientra nel sistema misto o nel retributivo può vedere l’importo calcolato anche sulle retribuzioni degli ultimi anni; una retribuzione ridotta in questi periodi può abbassare la base di calcolo. Nel sistema contributivo puro, invece, a influire è il montante contributivo: retribuzioni più basse producono contributi minori e quindi un assegno finale inferiore.

Impatto sul diritto e sulla misura della pensione

Il part time incide sia sul diritto sia sulla misura dell’assegno. Per il diritto alla pensione conta il numero di settimane accreditate: per la pensione di vecchiaia nel 2026 sono necessari 67 anni di età e 20 anni di contributi, corrispondenti a 1.040 settimane. Nei rapporti a tempo parziale l’accreditamento pieno delle settimane dipende dal rispetto del minimale contributivo; per il 2026 il minimale giornaliero è stato fissato a 58,13 euro. Se la retribuzione è inferiore al minimale, le settimane utili vengono ridotte in proporzione, posticipando il traguardo pensionistico.

Tipologie di part time e loro effetti

È importante distinguere tra part time orizzontale (riduzione distribuita nella settimana) e part time verticale o ciclico (periodi lavorati alternati a periodi di sospensione). Per i periodi non lavorati del part time verticale l’INPS riconosce, su richiesta, l’accredito ai fini del diritto ma non sempre per la misura dell’assegno. Quindi, mentre il part time può aiutare a raggiungere il requisito temporale, non necessariamente aumenta il montante contributivo.

Consigli pratici prima di aderire

Prima di accettare la riduzione d’orario è fondamentale richiedere una simulazione previdenziale personalizzata e verificare l’estratto conto contributivo. Confrontare scenari diversi (continuare a tempo pieno, passare al part time con copertura figurativa, rinviare l’uscita) permette di valutare l’impatto sull’assegno. Rivolgersi a un consulente previdenziale o utilizzare gli strumenti dell’INPS può evitare sorprese: in alcuni casi il part time è conveniente per qualità della vita e busta paga netta, in altri può ridurre l’assegno più del previsto.

In sintesi, la sperimentazione per il part time pre-pensione è una opportunità per alleggerire il carico lavorativo e promuovere l’assunzione di giovani, ma non è una scelta neutra sul piano previdenziale. Valutazioni personalizzate, attenzione ai minimali e controllo delle risorse disponibili sono passaggi imprescindibili per decidere con consapevolezza.