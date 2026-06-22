Adam Smith e il suo lascito: colloqui ed eventi tra Edimburgo, Ohio e Chicago

Un programma estivo riunisce studiosi, giudici federali e studenti per esplorare l'eredità di Adam Smith a 250 anni dalla pubblicazione di Wealth of Nations. Tra Edimburgo, Ohio e Chicago, si combinano accesso agli archivi, letture approfondite e discussioni interdisciplinari.

La pubblicazione de An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations nel marzo del 1776 continua a muovere interesse accademico e pubblico: a duecentocinquanta anni da quell’uscita, il pensiero di Adam Smith è al centro di lezioni, colloqui per magistrati e ricerche d’archivio tra Edinburgh e istituzioni universitarie negli Stati Uniti.

Questo anniversario ha creato un’intensa agenda estiva per studiosi e studenti: incontri a Edinburgh, un colloquio giudiziario concepito per magistrati federali, seminari introduttivi rivolti a studenti universitari e un corso intensivo per dottorandi che mira a esplorare l’intera produzione smithiana e i materiali postumi conservati negli archivi.

Brianne Wolf a Edinburgh e oltre: lezioni sul rapporto tra economia e giustizia

La professoressa Brianne Wolfassociata in Political Theory & Constitutional Democracy al James Madison College, trascorrerà l’ultima settimana di giugno a Edinburghla città dove Smith visse gli ultimi anni e dove è sepolto nel Canongate Kirkyard. Qui terrà una presentazione rivolta a magistrati federali statunitensi, inserita nella serie Judge Douglas H. Ginsburg Judicial Colloquium Series, per discutere il legame tra le analisi su lavoro, commercio e ricchezza di Smith e la fondazione politica americana.

Il programma punta a mostrare come la riflessione di Smith sulla political economy possa essere letta anche come una forma di filosofia moralecon implicazioni per le questioni di diritto e ordine pubblico affrontate dai partecipanti. Wolf sta inoltre valorizzando materiali meno noti del pensatore scozzese, come appunti di lezioni e manoscritti non pubblicati, utili per esplorare il suo pensiero giuridico, tema strettamente pertinente a giudici e accademici presenti al colloquio.

Riferimenti d’archivio e interesse per la giurisprudenza

Nel corso dei suoi ritorni agli archivi di Edinburgh, che includono visite già fatte nell’autunno del 2026Wolf ha indicato l’intenzione di esaminare con attenzione marginalia e copie delle opere che influenzarono Smith, come i testi su estetica e gli scritti di Rousseau. L’obiettivo è verificare se vi siano annotazioni marginali che chiariscano l’importanza di particolari passaggi per la formazione delle idee di Smith su legge e giustizia.

Iniziative didattiche negli Stati Uniti: colloqui e seminari per studenti

Parallelamente all’appuntamento scozzese, Wolf condurrà due iniziative per studenti: un colloquio di due giorni pensato per chi affronta Smith per la prima volta e un corso estivo a Chicago, noto tra gli studiosi come «Smith camp», dedicato a un’esplorazione approfondita dei testi pubblicati da Smith. Il colloquio di due giorni coinvolgerà studenti dell’Ohio University e del James Madison College, con l’intento di favorire letture condivise e discussioni guidate che colleghino le idee di Smith a problemi economici contemporanei.

L’approccio pedagogico di Wolf mira a superare l’ansia che spesso accompagna lo studio dell’economia: «Economics can feel really intimidating for people», osserva, evidenziando come i racconti e le vignette contenute nelle opere di Smith rendano il materiale accessibile e rilevante per il pubblico non specialistico. La partecipazione di studenti provenienti da discipline diverse è stata definita particolarmente feconda in passato, con dibattiti che integrano prospettive di economia, scienze politiche, filosofia e storia.

Esperienze degli studenti e ruolo nell’educazione civica

Studenti che hanno preso parte ai programmi estivi hanno sottolineato il valore delle discussioni interprofessionali: la combinazione di prospettive diverse tende a collegare il pensiero smithiano ai dilemmi politici ed economici attuali, rafforzando l’idea che lo studio storico possa informare il confronto pubblico contemporaneo. Queste attività si inseriscono anche in iniziative rivolte alle scuole superiori, supportate da finanziamenti federali, che offrono seminari basati su fonti primarie per insegnanti e studenti interessati ai principi fondativi della democrazia americana.

Accanto alla docente, altri studiosi ed economisti partecipano alle attività estive; tra questi figura l’economista Cortney Rodetcoinvolta nella progettazione del colloquio per studenti, e la studentessa Addy Meyersche ha partecipato alle edizioni precedenti e tornerà quest’anno per contribuire alle discussioni.

Il rinnovato interesse per Smith non si limita alle aule: esempi pratici tratti dall’economia contemporanea, come le dinamiche del commercio e le pressioni su catene di produzione globali, offrono spunti per applicare intuizioni settecentesche a questioni odierne. In questo modo, l’anniversario dei 250 anni si trasforma in un’occasione per ripensare come la storia del pensiero economico possa alimentare l’educazione civica, i dibattiti giuridici e la formazione accademica.

In una riflessione collegata, il professore Jeffrey FrankelHarpel Professor alla Harvard’s Kennedy School of Government e già membro del White House Council of Economic Advisers, ha contribuito con un intervento che rilancia il confronto pubblico sul significato moderno delle idee smithiane, sottolineando la rilevanza di mantenere vive le discussioni sulle radici storiche dell’economia politica.