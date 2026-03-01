Aggiornamenti su sedute di laurea e punti bonus al Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche

Il Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche ha aggiornato i calendari e pubblicato nuove comunicazioni rivolte agli studenti dei corsi triennali e magistrali: nelle note del 27, 24 e 23 si trovano informazioni su sedute di laurea, iniziative che assegnano punti bonus e altre opportunità formative pratiche.

I documenti indicano date, modalità di partecipazione e criteri per il riconoscimento delle attività; ulteriori dettagli verranno pubblicati sui canali ufficiali del Dipartimento.

Sedute di laurea: il calendario per marzo Il 27 febbraio è stato reso pubblico il calendario delle sedute di laurea per marzo 2026. Il calendario specifica orari, scadenze e le procedure da seguire per chi si sta preparando alla discussione. Per chiarimenti o dubbi, si può contattare direttamente il Dipartimento: lì vengono anche comunicate eventuali variazioni o finestre temporali disponibili.

Punti bonus: che cosa comprende l’offerta Con la comunicazione del 24 febbraio il Dipartimento ha pubblicato l’elenco delle attività che danno diritto a punti bonus. Tra le proposte ci sono seminari tematici, percorsi di volontariato e tirocini pensati per coniugare competenze tecniche e cittadinanza attiva. In evidenza: – il seminario “La terra è vita: vulcani, terremoti e ambiente per educare alla resilienza”; – il ciclo “Volontariato e professione 2026”, che unisce formazione e impegno sul territorio.

Destinatari e criteri di assegnazione Le iniziative sono rivolte soprattutto agli studenti dei corsi in Economia aziendale e Green Economy e della laurea magistrale in Economia, Management e Sostenibilità, ma molte attività restano aperte anche a studenti di altri percorsi. I criteri per l’assegnazione dei punti si basano su elementi concreti — durata dell’impegno, documentazione dell’attività e risultati prodotti — e sono dettagliati nei materiali pubblicati dal Dipartimento.

Perché i punti bonus contano I punti bonus valorizzano esperienze che forniscono competenze pratiche utili sia per l’esame finale sia per l’ingresso nel mondo del lavoro. Vengono presi in considerazione la partecipazione attiva ai seminari, gli output prodotti e eventuali certificazioni. Secondo Giulia Romano, esperta in marketing data-driven, attività certificate e misurabili offrono indicatori concreti sul percorso formativo degli studenti.

Tirocini per gli studenti di Giurisprudenza Le note del 24 e 23 febbraio contengono informazioni specifiche per la laurea magistrale in Giurisprudenza. Tra le opportunità segnalate c’è il riconoscimento di punti per tirocini curricolari svolti presso Rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e Istituti Italiani di Cultura del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Sono inoltre previsti cicli di lezioni tematiche, come il seminario “La guerra attraverso il diritto”, che combina approcci teorici e prospettive interdisciplinari.

Seminari su comunicazione e disabilità Il Dipartimento ha annunciato anche i cicli “Giornalismo, letteratura e diritto” e “Disabilità e narrazioni”. Questi percorsi mettono in relazione diritto, media e inclusione sociale attraverso lezioni frontali, analisi di casi e momenti di discussione. L’obiettivo è offrire strumenti critici per comprendere come le narrazioni pubbliche influenzano percezioni e politiche, migliorando la capacità di leggere linguaggi giuridici e mediatici nelle pratiche di inclusione.

Dove trovare tutte le informazioni pratiche Requisiti, modalità di valutazione, moduli di iscrizione e scadenze sono disponibili sui portali istituzionali del Dipartimento. È consigliabile consultare regolarmente quelle pagine per non perdere aggiornamenti e per seguire correttamente le procedure necessarie al riconoscimento dei punti bonus o alla partecipazione alle sedute di laurea. Per ogni iniziativa, verificate i dettagli sui canali ufficiali.