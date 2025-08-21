Air Canada: volo dei diritti sindacali in un clima di austerità

Oltre 10.000 assistenti di volo di Air Canada hanno preso una decisione audace: hanno sfidato un ordine del governo liberale canadese per tornare al lavoro, continuando il loro sciopero contro condizioni di lavoro intollerabili e tagli salariali significativi.

Dopo tre giorni di picchetti iniziati sabato, gli scioperanti si sono trovati di fronte a un colpo basso martedì, quando il sindacato CUPE ha siglato un accordo che molti considerano insoddisfacente, avvalendosi di un mediatore governativo noto per ottenere pesanti concessioni a favore della direzione.

Dettagli dello sciopero e reazioni

Parlando con i giornalisti, i lavoratori di Air Canada hanno messo in evidenza la loro determinazione a lottare, affermando che le questioni per cui si battono hanno un’importanza cruciale per tutti i lavoratori. La CUPE, supportata da Unifor e dal Canadian Labour Congress (CLC), ha cercato di chiudere la protesta il più velocemente possibile, temendo che potesse innescare un movimento più ampio contro l’esploitazione e l’austerità capitalista. Ma qual è il costo di questa lotta?

Un delegato sindacale ha sottolineato: “Il governo non ha il diritto di annullare i diritti quasi costituzionali che affermano che i lavoratori hanno il diritto di unirsi. Se vogliono designarci come lavoratori essenziali, allora devono darci il salario di lavoratori essenziali”. Questo richiamo all’unità tra le diverse categorie di lavoratori è fondamentale in un momento così critico.

Il ruolo della CUPE e le sfide future

I funzionari sindacali, compresi i leader di CUPE, hanno utilizzato una retorica militante per mantenere il controllo politico sugli scioperanti. Mentre il presidente di CUPE, Mark Hancock, dichiarava di essere “pronto ad andare in prigione” per difendere il diritto di sciopero, i funzionari stavano già preparando nuovi colloqui con la direzione di Air Canada, sotto la supervisione del mediatore governativo, Robert Kaplan. Ma chi è davvero Kaplan? Ha un passato controverso di concessioni ai datori di lavoro, come dimostrano le sue raccomandazioni per trasformare il servizio postale canadese in un sistema basato su lavoratori a basso salario.

Due assistenti di volo, intervistati a Ottawa, hanno espresso un forte desiderio di unità: “Dobbiamo rimanere uniti; non possiamo avere elementi isolati”. La loro frustrazione è palpabile, poiché si sentono abbandonati e minacciati dalle azioni del governo e dalle politiche sindacali. In questo contesto, come possono i lavoratori trovare la forza per resistere?

Contesto politico e solidarietà tra i lavoratori

La lotta dei lavoratori di Air Canada si inserisce in un contesto politico più ampio, in cui il governo liberale ha attuato misure per criminalizzare gli scioperi in vari settori. Un ex lavoratore di Air Canada ha affermato: “Siamo qui per ogni lavoratore sindacale. Se i passeggeri sono rimasti bloccati, un’improvvisa tempesta di neve sarebbe potuta succedere lo stesso”. Ma quali sono le conseguenze di queste azioni per i diritti di tutti i lavoratori canadesi?

Durante un raduno a Montreal, i lavoratori hanno dato voce alla loro rabbia. Un partecipante ha domandato: “Il nostro governo sta diventando un governo alla Trump?”. Questo clima di tensione e resistenza evidenzia la necessità di una lotta collettiva e di una maggiore organizzazione tra i lavoratori di tutti i settori. La richiesta di un’azione solidale è stata enfatizzata da Daniel Berkley, un esponente dei lavoratori postali, che ha invitato tutti a unirsi agli assistenti di volo in uno sciopero di solidarietà. Le sue parole risuonano forti: “Insieme, abbiamo l’opportunità di espandere le nostre lotte oltre i confini industriali!”.

Questo sciopero di Air Canada non è solo una battaglia per i diritti all’interno dell’industria aerea; rappresenta un faro di speranza per tutti i lavoratori in cerca di dignità e giustizia nel mondo del lavoro. Se questa lotta riuscirà a unire diverse categorie di lavoratori, quali cambiamenti potremmo aspettarci nel futuro?