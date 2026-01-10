Amandine Ohayon: la nuova CEO di Givenchy dopo Alessandro Valenti

Il mondo del lusso sta vivendo importanti cambiamenti e nomine strategiche.

Una delle notizie più rilevanti è l’assegnazione di Amandine Ohayon al ruolo di CEO di Givenchy, una delle maison più iconiche di LVMH. Questa decisione segna una nuova era per il brand, dopo che Alessandro Valenti ha guidato l’azienda attraverso una fase di transizione e innovazione.

Il passaggio di testimone in Givenchy

Amandine Ohayon prenderà ufficialmente le redini di Givenchy dal 9 gennaio, riportando direttamente a Pietro Beccari, presidente e CEO di LVMH Fashion Group. Questo cambiamento arriva in un momento cruciale per la maison, che ha recentemente completato una ristrutturazione organizzativa. Valenti, dal canto suo, assumerà il ruolo di vicedirettore generale per le attività commerciali di Christian Dior Couture, a partire dal 12 gennaio.

Il contributo di Alessandro Valenti

Sidney Toledano, figura di spicco del gruppo, ha sottolineato l’eccezionale lavoro di Valenti, evidenziando come la sua determinazione e competenza abbiano messo Givenchy in una posizione favorevole per affrontare le sfide future. La maison, ora rinvigorita, è pronta a sfruttare il nuovo assetto e a crescere ulteriormente. La nomina di Amandine Ohayon, come ha dichiarato Toledano, rappresenta un passo avanti verso il consolidamento di un progetto ambizioso di sviluppo.

Il percorso professionale di Amandine Ohayon

Amandine Ohayon è una figura di spicco nel settore del lusso, avendo costruito una carriera su solide fondamenta. Laureata presso la Essec Business School, con un MBA specializzato nel luxury, ha intrapreso il suo percorso professionale nel 1998 come retail & event executive per Christian Lacroix a New York. Questo è stato solo l’inizio di un cammino che l’ha vista emergere rapidamente nel mondo della moda e della bellezza.

Esperienze significative in L’Oréal e Stella McCartney

Nel 1999, Amandine Ohayon è entrata a far parte di L’Oréal, dove ha ricoperto vari ruoli, culminando nella posizione di managing director della divisione L’Oréal Luxe nel Regno Unito e in Irlanda. Durante la sua permanenza di 18 anni nel gruppo, ha accumulato una vasta esperienza nella gestione di marchi di prestigio, come Lancôme. Nel 2018, è stata nominata Ceo di Pronovias, un marchio leader nel settore bridal, consolidando ulteriormente la sua reputazione nel mondo della moda.

Recentemente, Ohayon ha assunto anche il ruolo di Ceo di Stella McCartney. La stilista ha manifestato grande entusiasmo per questa nomina, riconoscendo le capacità di Amandine come una risorsa fondamentale per il futuro della maison. Insieme, hanno avviato un percorso per ridefinire l’industria della moda, puntando su un approccio sostenibile e innovativo.

Obiettivi e visione per Givenchy

Con l’arrivo di Amandine Ohayon, Givenchy si prepara a intraprendere un nuovo capitolo. La sua esperienza internazionale e la passione per la moda, unite alla sua visione etica, la rendono un elemento chiave per guidare l’azienda verso un futuro luminoso. Sotto la sua guida, ci si aspetta una continua evoluzione del marchio, con investimenti in innovazione e strategie di crescita che riflettano i valori fondamentali di Givenchy.

Il futuro di Givenchy appare promettente. Amandine Ohayon è pronta a portare la maison verso nuove vette, contribuendo a scrivere una nuova pagina nella storia di uno dei brand più iconici del lusso.