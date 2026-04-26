Congelati 344 milioni in criptovalute: le misure del Tesoro contro l’Iran

Il 24 aprile 2026 il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha reso pubbliche misure mirate contro canali finanziari ritenuti collegati all’Iran, congelando un totale di 344 milioni di dollari denominati in criptovalute.

L’annuncio, diffuso dal segretario al Tesoro Scott Bessent attraverso post su X, descrive un pacchetto di sanzioni che non si limita a singoli asset digitali ma coinvolge anche una raffineria con base in Cina e una rete marittima implicata nel trasporto di greggio. L’operazione è stata presentata come parte di uno sforzo più ampio volto a interrompere i flussi di denaro che sostengono attività viste come destabilizzanti.

Le decisioni dell’ufficio competente, l’Ofac, includono il congelamento di numerosi wallet ritenuti usati per spostare valore fuori dall’Iran e la designazione di società e navi associate alla cosiddetta flotta ombra. Tra gli obiettivi figura la Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery, indicata come una raffineria indipendente, o “teapot“, che avrebbe acquistato ingenti quantitativi di greggio dal mercato iraniano. L’annuncio evidenzia l’intenzione di rendere più difficile per Teheran generare, trasferire e rimpatriare entrate.

Le misure tecniche e gli strumenti impiegati

Nel dettaglio, l’azione comprende sanzioni su specifici wallet di criptovalute e la messa al bando di entità commerciali e marittime ritenute colluse. L’Ofac ha privilegiato strumenti che agiscono sulla tracciabilità dei fondi digitali, collaborando con analisti forensi della blockchain per identificare movimenti sospetti. L’adozione di queste misure riflette la crescente consapevolezza che le valute digitali possono essere impiegate per aggirare i controlli tradizionali: per questo motivo l’azione statunitense punta a interrompere i punti di conversione e i canali logistici che convertono valore digitale in liquidità fisica o prodotti energetici.

La vicenda della raffineria e della rete marittima

La Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery è stata indicata come uno degli acquirenti principali di petrolio iraniano, collegata a scambi che avrebbero permesso al regime di monetizzare risorse energetiche. L’Ofac ha inoltre nominato circa quaranta società di spedizione e imbarcazioni che, secondo gli investigatori, costituiscono la cosiddetta flotta ombra, ovvero un insieme di navi che operano al di fuori dei normali schemi di trasporto commerciale per eludere sanzioni. Queste designazioni mirano a interrompere le catene logistiche che trasformano il petrolio in proventi spendibili sui mercati internazionali.

Obiettivi strategici e messaggi politici

L’operazione è stata inserita nel quadro denominato “Economic Fury”, descritto come la componente economico-finanziaria di una più ampia pressione verso entità che sostengono attività considerate perniciose. Secondo le dichiarazioni diffuse dal segretario Bessent, l’intento è sistematico: rendere sempre più complesso per Tehran raccogliere e spostare risorse finanziarie essenziali. Questo approccio combina misure punitive con tecniche di disruptione finanziaria, con l’obiettivo di colpire le linee vitali di finanziamento del regime senza ricorrere a interventi militari diretti.

Conseguenze per la governance delle criptovalute

L’offensiva solleva questioni pratiche per il mondo delle criptovalute: exchange, provider di servizi e istituzioni finanziarie sono posti davanti a un regime di conformità che richiede monitoraggio avanzato e cooperazione internazionale. L’azione dimostra inoltre come le autorità possano combinare strumenti tradizionali di sanzione con analisi blockchain per seguire il percorso dei fondi. Per gli operatori del settore, questo si traduce in una maggiore responsabilità nella verifica dei clienti e nella segnalazione di transazioni sospette, mentre gli utilizzatori di asset digitali vedono rafforzata l’attenzione regolatoria sul tema antiriciclaggio.

In sintesi, le misure annunciate il 24 aprile 2026 rappresentano un tentativo deciso di limitare le risorse finanziarie a disposizione dell’Iran attraverso il congelamento di 344 milioni di dollari in criptovalute e la sanzione di entità economiche e marittime chiave. L’iniziativa è destinata a proseguire con controlli e designazioni supplementari, e lascia sul tavolo interrogativi sull’efficacia a lungo termine delle sanzioni e sull’evoluzione degli strumenti digitali nel panorama geopolitico ed economico globale. Le autorità continueranno a monitorare i canali finanziari per evitare che nuovi meccanismi eludano le misure imposte.