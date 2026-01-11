Amandine Ohayon: La Nuova Era del Lusso alla Guida di Givenchy

Il mondo del lusso è in continua evoluzione.

In questo contesto, LVMH ha recentemente annunciato un cambiamento significativo ai vertici di Givenchy. Amandine Ohayon, esperta nel settore, è stata designata come nuova CEO della maison, succedendo a Alessandro Valenti. Questa nomina rappresenta non solo un passaggio di consegne, ma anche l’inizio di un nuovo capitolo per Givenchy, in un momento cruciale per il marchio.

Il profilo di Amandine Ohayon

Amandine Ohayon è una professionista con un curriculum di rilievo nel settore del lusso. Dopo aver conseguito un MBA presso Essec Business School di Parigi, ha avviato il suo percorso professionale nel 1998, unendosi a Christian Lacroix a New York come retail & event executive. La sua carriera è proseguita in L’Oréal, dove ha ricoperto ruoli sempre più significativi, culminando nella posizione di managing director della divisione L’Oréal Luxe nel Regno Unito e in Irlanda.

Carriera e successi precedenti

Nel 2018, Amandine Ohayon ha assunto la direzione di Pronovias, un marchio di spose di grande prestigio. In questo ruolo ha dimostrato significative capacità di leadership e competenze strategiche. La sua recente esperienza come amministratore delegato di Stella McCartney ha ulteriormente consolidato la sua reputazione nel settore, grazie a iniziative volte a promuovere valori etici e sostenibili.

La transizione di Givenchy e le nuove sfide

Con la nomina di Amandine Ohayon, Givenchy entra in una fase di rinnovamento. L’azienda, attualmente sotto la direzione artistica di Sarah Burton, è pronta a capitalizzare sulla nuova visione di Ohayon. La manager sarà chiamata a collaborare strettamente con Burton per sviluppare un progetto ambizioso che integri innovazione e tradizione, in un’epoca in cui il settore della moda affronta sfide senza precedenti.

Obiettivi strategici per il futuro

Il presidente di LVMH Fashion Group, Pietro Beccari, ha espresso la propria fiducia in Amandine, evidenziando la sua capacità di collaborare con i talenti creativi e la sua esperienza nel retail. L’obiettivo principale sarà accelerare la crescita di Givenchy, promuovendo un’immagine forte e coesa del marchio nel mercato globale.

Il nuovo incarico di Alessandro Valenti

In concomitanza con la nomina di Ohayon, Alessandro Valenti assumerà un nuovo ruolo come vicedirettore generale responsabile delle attività commerciali di Christian Dior Couture. La sua esperienza in Givenchy, dove ha svolto un ruolo cruciale nella transizione della maison, sarà fondamentale per affrontare le sfide commerciali che attendono Dior. Valenti entrerà a far parte del comitato esecutivo della maison, dove potrà contribuire attivamente alla definizione delle strategie future.

Il contributo di Valenti alla crescita di Dior

Pierre-Emmanuel Angeloglou, direttore generale di Christian Dior Couture, ha manifestato la propria fiducia nelle capacità di Valenti, considerandolo una risorsa fondamentale per migliorare le performance retail e digitali del marchio. La sinergia tra Valenti e Ohayon rappresenta una mossa strategica per entrambe le maison.

L’arrivo di Amandine Ohayon alla guida di Givenchy segna un momento di svolta per la maison e per il gruppo LVMH. La sua esperienza e il suo approccio etico al business si rivelano determinanti per affrontare le sfide future nel competitivo mondo della moda.