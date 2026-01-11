Amandine Ohayon: Nuova CEO di Givenchy, Un Traguardo Strategico per LVMH

Il mondo del lusso sta attraversando una fase di cambiamento con la nomina di Amandine Ohayon come nuova CEO di Givenchy.

La notizia, comunicata da LVMH, sarà effettiva dal 9 gennaio. Ohayon subentrerà a Alessandro Valenti, il quale assumerà un nuovo incarico all’interno di Christian Dior Couture.

Il profilo di Amandine Ohayon

Amandine Ohayon si distingue nel panorama del lusso grazie a un’importante esperienza professionale. Laureata all’ESSEC Business School con un MBA specializzato nel settore, ha iniziato la carriera nel 1998 con Christian Lacroix a New York, ricoprendo il ruolo di retail & event executive. Nel 1999, si è unita a L’Oréal come product manager per Lancôme, dove ha costruito una carriera di 18 anni, culminata nel ruolo di managing director della divisione L’Oréal Luxe per il Regno Unito e l’Irlanda.

Il percorso verso Givenchy

Dopo aver guidato con successo Pronovias dal 2018 e successivamente Stella McCartney, Ohayon ha dimostrato una leadership solida e una visione strategica. Questi elementi l’hanno portata a essere scelta per dirigere una maison storica come Givenchy. Durante il suo periodo con Stella McCartney, la stilista ha elogiato la passione di Ohayon per la moda e i suoi valori etici, considerati fondamentali per promuovere una crescita sostenibile dell’azienda.

Il futuro di Givenchy sotto la nuova direzione

Amandine Ohayon è stata nominata nuova Ceo di Givenchy e riporterà a Pietro Beccari, presidente e Ceo del LVMH Fashion Group. Beccari ha espresso fiducia nelle capacità di Ohayon, evidenziando la sua leadership inclusiva e la sua esperienza nel retail come elementi chiave per guidare la maison verso una nuova fase di crescita. Ohayon lavorerà a stretto contatto con Sarah Burton, recentemente nominata direttrice creativa.

Un cambiamento culturale e strategico

Questo passaggio di testimone non rappresenta solo un cambio di leadership, ma segna un importante passo verso una governance più inclusiva nel settore della moda. La decisione di affidare la guida di Givenchy a una donna, in un contesto storicamente dominato da figure maschili, evidenzia la crescente rilevanza della rappresentanza femminile nel business. Ohayon non è solo una manager, ma una figura che contribuisce a ridefinire il ruolo delle donne nel mondo del lusso, spostando l’attenzione da muse e direttrici creative a leader strategiche.

Il futuro di Alessandro Valenti

Alessandro Valenti, che ha guidato Givenchy attraverso una fase di transizione significativa, assumerà il ruolo di Deputy Managing Director in charge of commercial activities di Christian Dior Couture, a partire dal 12 gennaio. Questo nuovo incarico rappresenta un riconoscimento al suo operato e alla preparazione della maison per affrontare le sfide future. Sidney Toledano, figura di spicco di LVMH, ha elogiato l’efficacia di Valenti nella gestione della transizione, esprimendo fiducia nel suo contributo alle performance retail e digitali di Dior.

L’arrivo di Amandine Ohayon alla guida di Givenchy segna un cambiamento significativo nella leadership e un’evoluzione nel modo in cui il lusso è gestito e percepito. Secondo fonti ufficiali, Ohayon porta con sé una vasta esperienza e una visione innovativa, pronta a guidare Givenchy verso nuovi orizzonti. Questo sviluppo conferma la maison come un attore fondamentale nel panorama della moda contemporanea.