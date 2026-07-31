Amministrazioni locali e regionali: Come vengono gestite le risorse pubbliche

Terre del Reno e l'Umbria presentano i loro piani per investimenti strategici, con un focus su scuola, sociale e infrastrutture

In un contesto economico complesso, le amministrazioni locali e regionali stanno dimostrando una gestione oculata delle risorse pubbliche, con un occhio di riguardo verso investimenti mirati e servizi essenziali. Terre del Reno e l’Umbria sono due esempi virtuosi di come bilanci in equilibrio possano tradursi in benefici concreti per i cittadini.

Terre del Reno: Un bilancio solido per progetti concreti

Il Consiglio comunale di Terre del Reno ha approvato l’assestamento generale del bilancio, un passaggio cruciale che ha confermato la solidità dei conti dell’ente. Il vicesindaco Filippo Marvelli ha sottolineato l’importanza di questo passaggio, che permette di verificare la tenuta dei conti e la correttezza delle previsioni iniziali. I dati mostrano un gettito Imu in linea con le previsioni, un incremento di circa 140 mila euro nel recupero dell’evasione e un aumento di 55 mila euro nel gettito dell’addizionale Irpef, grazie anche all’incremento della popolazione residente.

Il Comune mantiene un avanzo libero di amministrazione di circa 735 mila euro, che garantisce una capacità di intervento significativa per i prossimi mesi. Tra i nuovi investimenti previsti, ci sono 20 mila euro aggiuntivi per il sostegno scolastico, 3 mila euro per i progetti Tutor e 36 mila euro per l’organizzazione di eventi sul territorio, comprese le festività natalizie. Inoltre, sono stati stanziati 140 mila euro per le attività socio-assistenziali gestite da Gafsa e 105 mila euro per l’acquisto di due nuovi mezzi destinati alle associazioni Rinascita e Vita e Mira-Bello.

Manutenzione e servizi per la comunità

Non mancano investimenti nella manutenzione del patrimonio comunale e in servizi essenziali per la comunità. Il sindaco Roberto Lodi ha dichiarato che l’approvazione di questi atti conferma il lavoro costante dell’Amministrazione nel coniugare equilibrio finanziario e capacità di investimento. I numeri certificano la solidità del bilancio, ma soprattutto dimostrano che le risorse vengono reinvestite per rafforzare i servizi, sostenere le famiglie e valorizzare il territorio.

Umbria: Investimenti strategici per il futuro

L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha approvato due provvedimenti di straordinaria importanza: l’assestamento di bilancio 2026-2028 e il nuovo Piano regionale integrato per la non autosufficienza (Prina). Questi atti riflettono la visione della maggioranza di trasformare il risanamento dei conti pubblici in investimenti concreti per migliorare la qualità della vita degli umbri. Tra i punti salienti, ci sono 4 milioni di euro aggiuntivi per il Fondo regionale per la non autosufficienza e 6 milioni di euro nel triennio per gli extra Lea.

La manovra introduce anche l’abbonamento agevolato a 70 euro per gli studenti universitari e per gli studenti delle scuole medie e superiori, rendendo il trasporto pubblico più accessibile. Vengono rafforzati gli investimenti sul trasporto pubblico locale, garantendo il blocco degli aumenti tariffari. Inoltre, sono previsti interventi sulla manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e rete viaria regionale, sulla sicurezza della mobilità e sul potenziamento dell’aeroporto internazionale dell’Umbria.

Cultura e ambiente: Priorità per l’Umbria

Particolare rilievo assumono gli investimenti in cultura, nella valorizzazione del patrimonio regionale e nelle imprese culturali e creative. La manovra guarda anche alla tutela dell’ambiente e del territorio con interventi sul Lago Trasimeno, sulla prevenzione del rischio idrogeologico e sulla tutela delle acque. Un importante investimento è previsto sull’economia circolare, attraverso il rafforzamento dell’impiantistica regionale per il recupero e la gestione sostenibile dei rifiuti.

Il Prina rappresenta una svolta nelle politiche sociali regionali, raddoppiando il finanziamento destinato agli interventi per le persone con disabilità e per gli anziani non autosufficienti. Una scelta che rafforza il sostegno alle famiglie e valorizza la domiciliarità, costruendo un sistema di welfare più vicino ai bisogni delle persone.

Le amministrazioni locali e regionali stanno dimostrando che una gestione responsabile delle risorse pubbliche può tradursi in benefici concreti per i cittadini. Terre del Reno e l’Umbria sono esempi virtuosi di come bilanci in equilibrio possano essere utilizzati per migliorare i servizi, sostenere le famiglie e valorizzare il territorio.