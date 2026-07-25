Bando regionale Liguria: finanziamenti per progetti di economia circolare

La Regione Liguria ha lanciato un nuovo bando per finanziare progetti di economia circolare, con un budget di 5 milioni di euro. Le imprese possono richiedere contributi fino a 350 mila euro.

La Regione Liguria ha annunciato un nuovo bando dedicato all’economia circolare con l’obiettivo di sostenere le imprese che investono in progetti innovativi e sostenibili. Con un budget di 5 milioni di euro l’iniziativa mira a promuovere l’uso razionale delle risorse e la riduzione degli scarti di lavorazione.

Questo bando rappresenta un’opportunità concreta per le aziende liguri di trasformare i propri processi produttivi, rendendoli più efficienti e rispettosi dell’ambiente. Le domande potranno essere presentate dal 1° al 31 luglio 2026 attraverso il Sistema Bandi On Line di FILSE SpA.

Cosa finanzia il bando

Il bando finanzia progetti che puntano a razionalizzare l’uso delle materie primevalorizzare i rifiuti e re-immettendo i sottoprodotti industriali nella catena del valore. Sono ammissibili anche le spese preparatorie o complementari, come le Life Cycle Analysis e i bilanci degli impatti ambientali.

Per essere ammessi, i progetti devono avere un costo complessivo di almeno 25 mila euro e non superiore ai 350 mila euro. La misura è retroattiva al 1° luglio 2026 il che significa che anche i progetti avviati in quella data possono essere finanziati.

Come partecipare

Le imprese interessate potranno presentare le loro domande dal 15 giugno 2026 accedendo al Sistema Bandi On Line di FILSE SpA. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni fornite per garantire che la domanda sia completa e conforme ai requisiti del bando.

Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso un futuro più sostenibile, offrendo alle imprese liguri le risorse necessarie per innovare e ridurre il proprio impatto ambientale. Non perdere l’opportunità di partecipare e contribuire alla crescita di un’economia più circolare e responsabile.